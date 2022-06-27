Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition на Xbox можно опробовать бесплатно

Вадим Карасев





В Microsoft Store стала доступна бесплатная демо-версия игры Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition, релиз которой на приставках Xbox One и Xbox Series X | S состоялся в конце ноября прошлого года. Полная версия проекта продается за $39,99, и теперь есть возможность оценить ее за счет бесплатной демо.

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition Demo

Игра Soulstorm представляет собой сочетание интенсивного боевика-платформера и закрученной истории про общество на грани революции. Ваши решения здесь влияют на исход, и концовок может быть несколько.

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Игра Oddworld: Soulstorm вышла изначально на Playstation 4, Playstation 5 и PC, и примерно полгода спустя добралась до консолей Xbox в варианте Enhanced Edition. Игра является доработанной версией проект Oddworld Abe’s Exodus, вышедшего в 1998 году.

Ниже можно посмотреть трейлер, который разработчики Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition публиковали к релизу проекта на Xbox.

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