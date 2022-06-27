"Одинока и готова к браку": расставшаяся с парнем Кендалл Дженнер снялась без трусов, показав голый зад

Вадим Карасев

26-летняя Кендалл Дженнер участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян" далеко не в первый раз привлекает внимание к своей персоне с помощью откровенных фото. Однако на этот раз мировая знаменитость опубликовала в соцсетях снимок, на котором позирует совершенно голой.

Звезда подиумов похвасталась перед поклонниками идеальным телосложением. На снимке Кендалл Дженнер позирует без трусов у бассейна, демонстрируя обнаженные ягодицы и распустив волосы.

На младшей сестре Кардашьян была лишь зеленая кепка. Загоравшая на солнце звезда при этом намазала маслом для загара свою кожу.

Поклонники Кендалл Дженнер оценили по достоинству ее новый снимок, сделанный лишь спустя неделю после расставания с бойфрендом-баскетболистом Дэвином Букером после 2-х лет отношений.

"Одинока и готова к браку", "Шикарное тело! На месте Кендалл я бы поступила так же, если бы рассталась с парнем", "Энергия одиночества", "Эти фото так и кричат о том, что Кенни свободна", "Люблю посты о расставании", "Королева наготы. Бывший, ревнуй!", - пишут пользователи Сети.

До этого Кендалл Дженнер опубликовала в соцсетях откровенное фото, чтобы прорекламировать текилу собственного производства бренда 818.

Пикантное фото было сделано у бассейна в Палм-Спрингс, где отдыхала Кендалл Дженнер.