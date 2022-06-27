Особенности стиля кантри в интерьере

Вадим Карасев

Даже люди, не интересующиеся дизайном интерьеров, знают о существовании кантри стиля. В нем отражена простота деревенского дома, наполненного комфортом, теплотой и уютом. Для передачи сельского колорита используются разные методы, зависящие от страны происхождения подвида. Однако в основе лежат общие правила, характеризующие кантри.

Отличительные черты стиля

Несмотря на деревенскую простоту, кантри имеет свои особенности. Жители определенной страны вносят индивидуальные штрихи в оформление, но основные правила неизменны:

использование природной цветовой палитры;

простые и плавные формы;

практичные и функциональные предметы;

контраст массивной мебели с утонченными элементами декора;

камин или печка.

В современных реалиях с установкой дровяной печи могут возникнуть проблемы, поэтому альтернативой выступает электрический камин.

Используемые материалы

Основное правило стиля кантри – применение натуральных материалов или аналогов в хорошем исполнении. От стеклянных, хромированных элементов лучше отказаться. Ультрамодные принты будут также смотреться неуместно. Для каждой поверхности предусмотрены определенные материалы отделки.

Настенные покрытия.

Стены деревенского дома нельзя назвать идеально ровными, поэтому предпочитается текстурная отделка: фактурная краска, штукатурка, шпаклевка, деревянная вагонка, тематические обои Chesapeake, кирпичная кладка, камень или их имитация.

Оформление пола.

Лучшим вариантом пола станет сосновая или дубовая доска. Допустимо применение ламината, линолеума, имитирующего срез дерева. В прихожей, ванной и на кухне напольным покрытием служит матовая керамическая плитка. Добавить теплоты и уюта помогут небольшие пушистые коврики, самотканые дорожки, циновка.

Потолочная отделка.

Классический дом имеет деревянный потолок, окрашенный белой краской. Для придания колорита монтируются балки, бревна грубой обработки. Натяжной потолок стоит сразу исключить.

Дверные, оконные проемы.

Оконные рамы и двери из массива стоят дорого. Белые ПВХ пакеты не вписываются в концепцию. Оптимальный вариант – пластиковые стеклопакеты с рамой, имитирующей дерево. Двери не должны иметь идеально гладкую поверхность. Приветствуются небольшие потертости, сучки, трещины. Предпочитаемые цвета краски – белый, коричневый, зеленый, темно-синий. Зависит от подвида.

Цветовая гамма и освещение

Кантри характеризуется простотой, единением с природой, следовательно, используемая гамма должна быть мягкой, естественной, спокойной. Многообразие природы позволяет использовать все оттенки спектра, за исключением очень ярких, ненатуральных цветов. Классическими цветами при оформлении дома считаются:

голубой;

песочный;

темно-зеленый;

темно-синий;

терракотовый;

желтый;

нюдовые тона;

красный;

песочный;

оливковый.

Выбирая среди предложенных вариантов, стоит отдать предпочтение трем гармонирующим цветам.

Освещение имеет большое значение при восприятии пространства. Естественный доступ света обеспечивается большим размером оконных проемов. В качестве источников искусственного освещения подойдут:

бра, стилизованные под канделябр;

кованая люстра;

торшер с тканевым абажуром;

настольные лампы с эффектом старины.

Кроме выполнения прямой своей функции, подобные предметы интерьера несут декоративную нагрузку, подчеркивая стилистику комнаты.

Необходимые элементы декора

Помещение в стиле кантри ассоциируется с домиком в деревне, в котором было так приятно проводить летние каникулы у бабушки. Но в современной интерпретации. Именно поэтому предпочтение отдается предметам декора, изготовленным вручную (hand-made). Они наполнены теплотой и уютом. Подходящие аксессуары:

посуда с ручной росписью;

бутылки, обмотанные лозой или джутовым шнуром;

плетеные фруктовые вазы, хлебницы, цветочные корзины;

посуда из керамики и фарфора;

панно из сухоцветов;

обилие живых растений в глиняных, керамических кашпо;

бронзовая кухонная утварь и многое другое.

Все усилия по оформлению можно испортить современной бытовой техникой цвета металлик, пластиковыми предметами мебели, быта.

Отдельная роль в деревенском стиле отводится натуральному текстилю: льну, хлопку, рогожке, ситцу. Предпочтительные узоры: клетка разного размера, цветы, полоска, растительные мотивы. Именно в интерьере кантри с текстилем переборщить невозможно. Различные коврики, салфетки на тумбах, занавески, подушки, пледы, лоскутные одеяла, скатерти с вышивкой всегда актуальны.

Рекомендации по оформлению интерьера

Стиль кантри в интерьере включает несколько направлений. Каждое из них имеет свои характерные черты.

Американскому направлению присуща лаконичность, примитивность, напоминающее ранчо, фермерское жилище. Несмотря на это, внутренняя обстановка дома выглядит богато. Эффект достигается камином из натурального камня, серебряными столовыми приборами, коваными люстрами, шкурами, ружьем владельца ранчо.

В русском стиле каждая деталь напоминает от любви к деревьям. В качестве внутренней отделки используются деревянные панели для всех поверхностей. Главный атрибут – русская печка, украшенная керамической плиткой, камнем или просто побелена. Неизменным декором служит сундук, фарфоровая посуда, самовар, шторы из ситца, старинная керосиновая лампа, вышитые накидки на подушки, тканые половики.

Французское направление пропитано тонкостью, изяществом. Хрупкий фарфор, мебель с эффектом старены, американские обои в мелкий цветочек, свечи в кованых подсвечниках, лавандовые композиции – присуще именно этому подвиду.

Желая оформить квартиру необычно, стильно, но подчеркнув тепло домашнего очага – стоит присмотреться к стилю кантри. Его уникальность в том, что нет единого шаблона. Можно соединить несколько направлений воедино, создавая свой, неповторимый интерьер.



