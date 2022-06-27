Овнам нужно поставить дела на паузу, а Львам прислушаться к своей интуиции: гороскоп с 27 июня по 3 июля 2022 года
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Овнам нужно поставить дела на паузу, а Львам прислушаться к своей интуиции: гороскоп с 27 июня по 3 июля 2022 года

Овнам нужно поставить дела на паузу, а Львам прислушаться к своей интуиции: гороскоп с 27 июня по 3 июля 2022 года

Предстоящая неделя с 27 июня по 3 июля 2022 года для многих станет временем перемен. Ретроградный Нептун начнет свое обратное движение накануне дня новолуния, когда Луна будет переходить из знака Близнецов в знак Рака. Это будет непростое и нестабильное время, с возможными негативными событиями, разочарованиями и потерями, в течение которого нужно стараться избегать спонтанных поступков и пытаться гармонизировать свое внутреннее состояние.

Овен


Энергичным и импульсивным Овнам надо проявить предельную осторожность в день начала ретроградного движения Нептуна. Резкая смена энергетики может негативно отразиться на всех сферах жизни, а интуиция перестать работать. Старайтесь ни с кем не конфликтовать, не принимать важных решений в эти дни, просто поставьте все дела на паузу.

Телец


У Тельцов эта неделя будет насыщена встречами, переговорами и деловыми поездками. В целом дела будут идти неплохо, но ретроградное движение Нептуна затормозит денежные поступления. На этой неделе постарайтесь включить режим строгой экономии, не занимайте денег и не берите кредиты — это может неблагоприятно отразиться на ваших делах.

Близнецы


Близнецам на этой неделе следует проявить выдержку и не поддаваться смене настроения. Хандра и негативные мысли будут мешать принимать правильные решения. Особенно нужно быть внимательными во вторник, когда возрастет риск неудач в профессиональной сфере и конфликтов в семье.

Рак


У Раков наступает благоприятный период для получения новых знаний, освоения новых технологий и любых попыток экспериментов. Главное — сохранить позитивный настрой и веру в свои силы. При необходимости можно воспользоваться советом и помощью близких людей или надежных компаньонов.

Лев


Эта неделя обещает Львам финансовый успех, который будет достигнут благодаря прошлому опыту. Старайтесь прислушиваться к своей интуиции и не принимайте советов посторонних людей, которые сейчас могут быть ошибочными. Во вторник возьмите тайм-аут в делах и посвятите этот день семье.

Дева


Неделя будет полна испытаний для Дев, но ваш настрой на удачу поможет преодолеть все трудности. Многие представители этого знака зодиака смогут избавиться от прошлых зависимостей, если будут готовы к решительным действиям. Не отказывайтесь от поддержки близких, она вам сейчас необходима.

Весы


У Весов наступает благоприятное время для поиска новых источников дохода и привлечения больших денежных потоков. Важно только правильно рассчитать свои силы и при необходимости привлечь специалистов. Удача будет полностью зависеть от вашего внутреннего состояния и уверенности в своих силах.

Скорпион


Скорпиону нужно быть осмотрительным в день начала ретроградного движения Нептуна. Его влияние может существенно выбить вас из колеи и внести хаос в текущие дела. Если вам удастся справиться с этим, в последующие дни можете рассчитывать на удачу. Старайтесь окружать себя позитивными и проверенными людьми, чтобы удача от вас не отвернулась.

Стрелец


У Стрельцов во вторник возможны финансовые затруднения, но ситуация в последующие дни недели вполне может измениться, если вы не поддадитесь энергетическому влиянию ретроградного Нептуна. Сохранив уверенность в своих силах, вы имеете шанс открыть для себя новые горизонты в стремлении к материальному достатку.

Козерог


У Козерогов появится возможность попробовать свои силы в новом деле. Оно может оказаться для вас перспективным, если найдете время на обучение и получение опыта, которого не имели раньше. В личной жизни также могут произойти позитивные перемены, главное — не бояться выйти из своей раковины и сделать шаг навстречу неизвестности.

Водолей


Энергичные и стремящиеся ко всему новому Водолеи на этой недели почувствуют себя в своей стихии. Ваша энергетика будет на подъеме, и вы сможете открыть для себя неожиданные перспективы в новом деле. Старайтесь быть внимательными к подсказкам Вселенной, чтобы ориентироваться по ним, как по компасу.

Рыбы


Рыбам на этой неделе нужно постараться справиться с нахлынувшим на них унынием и побороть страх перед чем-то неизвестным. Ваша жизнь скоро изменится в лучшую сторону, хотя порой будут одолевать сомнения. Уверенность в своих силах — это главное, что должно сопровождать вас на пути к удаче.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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