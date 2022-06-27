«Папа, прощай!»: дети и жена Юры Шатунова у его гроба – фото

Накануне в траурном зале Троекуровского кладбища состоялось общедоступная панихида для поклонников, а сегодня туда же приехали лишь родные и близкие. Семья музыканта прилетела из Германии.

Вопреки слухам, супруга Шатунова и его дети смогли приехать на похороны и проститься с любимым отцом и мужем. «Прощай, папа», — написали они в социальных сетях.

Напомним, церемония была закрытой. Журналистов не пустили туда, но менеджмент Юрия Шатунова сам опубликовал видео с отпевания, которое прошло в траурном зале. После того, как священник провел обряд, гроб с телом закрыли и опустили в специальное углубление — дальше он отправится на кремацию.

Отметим, что накануне с экс-солистом «Ласкового мая» пришло проститься более 16 тысяч человек. Церемония началась в 10 утра и продолжалась до 15 дня. Люди рыдали, молились и усыпали гроб белыми розами — по аналогии с одной из главных песен Юрия Шатунова.

Сегодня же в последний путь его проводили Николай Басков и Игорь Крутой. Оба музыканта не стали выходить к прессе, проехав на своих автомобилях сразу на территорию кладбища.

Напомним, прах Юрия Шатунова разделят на две части. Первую захоронят на Троекуровском — место уже выбрано. Вторую урну отправят в Германию — в 2000-е годы музыкант проживал там вместе с семьей. Оказывается, экс-солист «Ласкового мая» завещал так поступить родственникам, в случае его кончины.

К слову, семья и друзья до сих пор в шоке и не могут поверить в то, что Шатунова больше нет. Он умер от обширного инфаркта, когда встретился с друзьями. Неожиданно Юрию стало плохо и его отвези в больнице, откуда на реанимобиле доставили в Домодедово в состоянии клинической смерти. Врачи говорят, что спасти его было нельзя.