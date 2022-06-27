Песков оценил вероятность отключения России от всемирного интернета

Вадим Карасев

Спецпредставитель Путина Песков: Россию невозможно отключить от всемирного интернета

Спецпредставитель президента России по цифровизации Дмитрий Песков оценил вероятность отключения страны от всемирного интернета. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, отключение России от глобальной сети практически невозможно. «Мы подготовились так, чтобы российский интернет продолжил существование, даже если у нас его отключат», — сказал спецпредставитель российского лидера Владимира Путина.

Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия не собирается отгораживаться от него.

Ранее Госдепартамент США призвал структуры, ответственные за предоставление интернета, не отключать Россию от глобальной Сети, чтобы не лишать россиян свободного доступа к информационным ресурсам. «Мы должны делать все возможное, чтобы информационная среда в России <…> не ограничивалась. Именно поэтому мы призываем ответственные стороны не устраивать так называемые интернет-блэкауты, чтобы обеспечить поток информации в РФ», — указал руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.