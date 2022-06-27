Подборка самых прикольных поздравлений на День молодежи
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Подборка самых прикольных поздравлений на День молодежи

Подборка самых прикольных поздравлений на День молодежи

День молодежи России в 2022 году будет праздноваться уже в 64-й раз. Летний день прекрасно подходит для того, чтобы поздравить не только собственных детей, но и знакомых с этим праздником. Подборка прикольных поздравлений поможет избежать шаблонности и выделиться на фоне остальных.

Дебют Дня молодежи, тогда еще на территории СССР, состоялся в 1958 году. Фиксированная дата празднования была введена лишь после распада СССР и назначена на 27 июня. При этом в соседних странах – Украине и Беларуси – День молодежи отмечается по прежнему в последнее воскресенье июня.

Прикольные поздравления с Днем молодежи России: стихотворные поздравления


День молодежи – не исключительно советский и русский праздник. В различные даты его празднуют практически все страны мира. Существует даже Международный день молодежи, который отмечается 12 августа и был принят ООН. Школьники и студенты всего мира веселятся в свой день.

Сегодня жизни нашей пышный бал,

Организовывают, несомненно, молодые,

И сегодня их праздник – День Молодежи настал,

Уж простите люди наши пожилые.

Сегодня вам ребята от сердца желаю я,

Пусть никогда не угаснет в груди вашей пламя,

Пусть не подводят верные друзья,

Пусть счастье в пути от вас никогда не отстанет

***

Сегодня день русской веселой молодежи,

Мы начали отмечать с самого утра,

Молодым прекрасно быть все же,

Это самая светлая и восхитительная пора.

Так будьте легкими, интересными, молодыми,

Как можно дольше, дорогие господа!

Будьте смелыми, боевыми и озорными,

Будьте веселыми и молодыми душой, всегда!

***

Молодежь – вот главное в стране.

Молодежь– вот главная надежда!

Пусть же будет молодость сильней,

Все опережает, как и прежде!

Молодежи пожелать хочу

Радости, любви, побольше денег!

И на всю страну я прокричу:

Пусть удача вас теплом согреет!

***

Будь как молодой бычок,

Как листок зеленый,

Юным, дерзким, озорным,

В молодость влюбленным!

Прикольные поздравления с Днем молодежи России: прикольные поздравления


27 июня в России посвящено молодежи. Значит и поздравления должны быть под стать аудитории. Молодежью считаются девушки и юноши до 24 лет. В мире сейчас под определение молодежи подпадает около 1,8 миллиарда человек. Причем огромная часть их живет в Индии.

Ты молод, полон энергии и позитива,

В День молодежи будь самым счастливым,

Танцуй до упаду и пой ты красиво,

Перед тобой открыты большие перспективы!

 

Всего, о чем мечтаешь, добивайся,

И никогда по жизни не сдавайся!

И молодым в душе ты оставайся,

Радуйся жизни, веселись, отрывайся!

***

День молодежи! С чем вас всех и поздравляю!

Тех, кто душою молод, даже юн,

Отпраздновать по полной вам желаю,

Но на гитаре не порвать в порыве струн.

 

С задором, озорством, веселой шуткой

Идти походкой бодрою вперед,

Чтобы часов всегда хватало в сутках,

Чтоб маслом вниз не падал бутерброд.

 

Чтоб кошка черная от страха побелела,

Чтобы расходы выдержал карман,

Чтоб молодым и крепким было тело,

Чтоб не иссяк энергии фонтан!

Прикольные поздравления с Днем молодежи России: в прозе поздравления


Поздравления в прозе позволяют тем, кто не любит стишки и поэзию оригинально выразить свои чувства и внимания к человеку. К тому же, их проще запомнить и не нужно бояться перепутать слово, если поздравление звучит вживую.

Пусть у молодого поколения широкими и легкими будут жизненные пути, радужными и прекрасными — перспективы, верными и нужными — начинания. Желаю вам больше ярких встреч, новых идей, активных действий, четко намеченных целей. С праздником. С Днем молодежи!

***

Молодость — это когда весь огромный, невероятный мир в твоих руках, много возможностей и сил. Это когда много мечтаний и времени для их осуществления. Так иди смело, без сомнений и проволочек прямо к своей самой большой, заветной мечте! С Днем молодежи!

***

Пусть у молодого поколения широкими и легкими будут жизненные пути, радужными и прекрасными — перспективы, верными и нужными — начинания. Желаю вам больше ярких встреч, новых идей, активных действий, четко намеченных целей. С праздником. С Днем молодежи!

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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