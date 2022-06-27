Подборка самых прикольных поздравлений на День молодежи
День молодежи России в 2022 году будет праздноваться уже в 64-й раз. Летний день прекрасно подходит для того, чтобы поздравить не только собственных детей, но и знакомых с этим праздником. Подборка прикольных поздравлений поможет избежать шаблонности и выделиться на фоне остальных.
Дебют Дня молодежи, тогда еще на территории СССР, состоялся в 1958 году. Фиксированная дата празднования была введена лишь после распада СССР и назначена на 27 июня. При этом в соседних странах – Украине и Беларуси – День молодежи отмечается по прежнему в последнее воскресенье июня.
Прикольные поздравления с Днем молодежи России: стихотворные поздравления
День молодежи – не исключительно советский и русский праздник. В различные даты его празднуют практически все страны мира. Существует даже Международный день молодежи, который отмечается 12 августа и был принят ООН. Школьники и студенты всего мира веселятся в свой день.
Сегодня жизни нашей пышный бал,
Организовывают, несомненно, молодые,
И сегодня их праздник – День Молодежи настал,
Уж простите люди наши пожилые.
Сегодня вам ребята от сердца желаю я,
Пусть никогда не угаснет в груди вашей пламя,
Пусть не подводят верные друзья,
Пусть счастье в пути от вас никогда не отстанет
***
Сегодня день русской веселой молодежи,
Мы начали отмечать с самого утра,
Молодым прекрасно быть все же,
Это самая светлая и восхитительная пора.
Так будьте легкими, интересными, молодыми,
Как можно дольше, дорогие господа!
Будьте смелыми, боевыми и озорными,
Будьте веселыми и молодыми душой, всегда!
***
Молодежь – вот главное в стране.
Молодежь– вот главная надежда!
Пусть же будет молодость сильней,
Все опережает, как и прежде!
Молодежи пожелать хочу
Радости, любви, побольше денег!
И на всю страну я прокричу:
Пусть удача вас теплом согреет!
***
Будь как молодой бычок,
Как листок зеленый,
Юным, дерзким, озорным,
В молодость влюбленным!
Прикольные поздравления с Днем молодежи России: прикольные поздравления
27 июня в России посвящено молодежи. Значит и поздравления должны быть под стать аудитории. Молодежью считаются девушки и юноши до 24 лет. В мире сейчас под определение молодежи подпадает около 1,8 миллиарда человек. Причем огромная часть их живет в Индии.
Ты молод, полон энергии и позитива,
В День молодежи будь самым счастливым,
Танцуй до упаду и пой ты красиво,
Перед тобой открыты большие перспективы!
Всего, о чем мечтаешь, добивайся,
И никогда по жизни не сдавайся!
И молодым в душе ты оставайся,
Радуйся жизни, веселись, отрывайся!
***
День молодежи! С чем вас всех и поздравляю!
Тех, кто душою молод, даже юн,
Отпраздновать по полной вам желаю,
Но на гитаре не порвать в порыве струн.
С задором, озорством, веселой шуткой
Идти походкой бодрою вперед,
Чтобы часов всегда хватало в сутках,
Чтоб маслом вниз не падал бутерброд.
Чтоб кошка черная от страха побелела,
Чтобы расходы выдержал карман,
Чтоб молодым и крепким было тело,
Чтоб не иссяк энергии фонтан!
Прикольные поздравления с Днем молодежи России: в прозе поздравления
Поздравления в прозе позволяют тем, кто не любит стишки и поэзию оригинально выразить свои чувства и внимания к человеку. К тому же, их проще запомнить и не нужно бояться перепутать слово, если поздравление звучит вживую.
Пусть у молодого поколения широкими и легкими будут жизненные пути, радужными и прекрасными — перспективы, верными и нужными — начинания. Желаю вам больше ярких встреч, новых идей, активных действий, четко намеченных целей. С праздником. С Днем молодежи!
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Молодость — это когда весь огромный, невероятный мир в твоих руках, много возможностей и сил. Это когда много мечтаний и времени для их осуществления. Так иди смело, без сомнений и проволочек прямо к своей самой большой, заветной мечте! С Днем молодежи!
***
Пусть у молодого поколения широкими и легкими будут жизненные пути, радужными и прекрасными — перспективы, верными и нужными — начинания. Желаю вам больше ярких встреч, новых идей, активных действий, четко намеченных целей. С праздником. С Днем молодежи!