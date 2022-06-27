Предприятие возместит ущерб за вырубку леса в охотничьих угодьях Чунского района
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Предприятие возместит ущерб за вырубку леса в охотничьих угодьях Чунского района

Прокуратура Чунского района провела проверку исполнения экологического законодательства. Установлено, что лесозаготовительная компания в 2019-2022 годах вырубила древесину в охотничьих угодьях. По оценке специалистов, в результате хозяйственной деятельности объектам животного мира и среде их обитания причинен ущерб на сумму более 670 тыс рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ущерб арендатор своевременно не возместил. Прокуратура района направила в суд исковое заявление с требованием обязать лесозаготовителя компенсировать ущерб, причиненный окружающей вреде. Чунский районный суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Решение не вступило в законную силу. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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По материалам: irk

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