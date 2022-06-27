Президент Колумбии призвал к запрету боев быков после обрушения трибуны
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Президент Колумбии призвал к запрету боев быков после обрушения трибуны

Президент Колумбии призвал к запрету боев быков после обрушения трибуныПрезидент Колумбии Петро призвал запретить бои быков после обрушения трибуны в Толиме

Избранный президент Колумбии Густаво Петро призвал региональные власти запретить бои быков. Такое заявление он сделал после обрушения трибуны во время забега быков в честь праздника святого Петра в колумбийском департаменте Толима в своем Twitter-аккаунте.

«Мы уже видели подобное в Синселехо. Я прошу руководство муниципалитетов не разрешать проведение мероприятий, которые сопровождаются гибелью людей и животных», — говорится в сообщении. Густаво Петро выразил пожелал выздоровления пострадавшим.

26 июня во время шоу в Толиме произошло обрушение трибуны со зрителями. По данным газеты El Tiempo, в результате происшествия погибло как минимум четыре человека, не менее 262 пострадали.

Ранее пять человек пострадали после обрушения трибуны на репетиции парада в Лондоне, приуроченного к 70-летнему юбилею правления королевы Великобритании Елизаветы II. В результате произошедшего госпитализировали трех человек.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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