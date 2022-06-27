Проверенные временем средства, которыми можно отмыть стеклянные банки от этикеток
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Проверенные временем средства, которыми можно отмыть стеклянные банки от этикеток

Проверенные временем средства, которыми можно отмыть стеклянные банки от этикеток

Стеклянные банки хозяйки применяют по несколько раз. Например, купил человек маринованные огурцы, а после их употребления емкость помыл и в ней же замариновал помидоры или перец на зиму. Этим способом пользуются все. Но перед повторным применением необходимо снять этикетку, чтобы емкость выглядела более аккуратно. Далее мы расскажем, как отмыть стеклянные банки от этикеток и клея.

Как снять этикетку с помощью уксуса

Необходимо налить в ведро горячую мыльную воду, добавить пару стаканов уксуса. Затем в нее необходимо опустить банки, которые нужно отмыть, и подождать 30 минут. Через полчаса нужно достать банки, этикетка должна сама легко отстать от стекла. Если на емкости останутся следы клея, их можно отмыть металлическим скребком для посуды.

Как снять этикетку с помощью масла

На банку нужно нанести масло, подсолнечное или для тела, затем емкость нужно оставить на 5 минут, чтобы жидкость впиталась в бумажную этикетку. После пройденного времени бумажку нужно отмыть жесткой стороной мочалки. Затем вымыть банку средством для мытья посуды, чтобы удалить остатки клея.


Как отмыть этикетку с помощью соды

Нужно наполнить раковину горячей водой. Далее необходимо добавить полстакана соды и размешать полученную смесь. В импровизированную ванну нужно положить банки, а через 30 минут проверить, как отделяется этикетка от стекла.

Если плохо оттирается, то на жесткую сторону кухонной губки необходимо нанести немного соды и потереть этикетку. Это довольно эффективное средство, которое хорошо очищает клей и бумагу от стекла.

Как отмыть этикетку с помощью жидкости для снятия лака

Ацетон довольно хорошо счищает клей и бумагу со стекла. Сначала необходимо замочить емкость в теплой воде и снять верхнюю часть этикетки. После этого высушить банку и жесткой стороной губки, на которую необходимо налить ацетон, отмыть оставшийся клей.

Как снять этикетку с помощью фена


Этикетку необходимо нагреть горячей струей, чтобы клей немного размягчился. Потом ее можно будет поддеть иголкой и снять. Остатки клеевой основы необходимо вытереть ватным диском или марлей, смоченной в ацетоне.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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