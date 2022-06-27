Пушков ответил на слова Джонсона о конце «вечеринки» российских углеводородов

Вадим Карасев

Сенатор Пушков ответил Джонсону на слова о конце «вечеринки» углеводородов из России

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о конце «вечеринки» углеводородов из России. Об этом он написал в своем Telegram.

«"Где-то еще", если Джонсон не в курсе, свободного и доступного углеродного топлива нет. Налаживание "новой энергетики" в Европе будет крайне болезненным для многих стран и потребует многих лет перестройки», — заявил Пушков. Он отметил, что потерю российского газа не смогут восполнить ни Катар, ни Алжир, а отказ от нефти из России будет болезненным. «Не случайно Венгрия отказалась идти по этому пути», — добавил сенатор.

В интервью CNN Борис Джонсон признал, что страны «Большой семерки» (G7) осознают окончание «вечеринки» российских углеводородов и пытаются адаптироваться к новым реалиям. Он допустил замену бойкотируемых российских энергоносителей поставками из других источников в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной предложил работать над зеленой энергетикой.