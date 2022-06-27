Путина обвинили в доведении экономики Германии до предела
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Путина обвинили в доведении экономики Германии до предела

Путина обвинили в доведении экономики Германии до пределаBloomberg: Путин доводит экономику Германии до предела

Президент России Владимир Путин доводит экономику Германии до предела. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство обвинило Россию в сокращении поставок газа на 60 процентов по основному трубопроводу «Северный поток-1». Отмечается, что после этого эксперты в администрации канцлера Олафа Шольца начали просчитывать варианты развития событий, и выяснилось, что ни один из них не позволяет накопить достаточное количество газа на ближайшую зиму.

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер признал, что сложившаяся ситуация стала «отрезвляющей». По его словам, в случае морозной зимы беспечное и расточительное сжигание газа приведет к очень тяжелому положению.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о подорожании энергоносителей из-за конфликта на Украине. Глава немецкого правительства также призвал готовиться к увеличению стоимости продуктов питания.

Ситуация в европейской энергетике в июне дополнительно усугубилась после того, как «Газпром» сократил поставки по «Северному потоку», объяснив это техническими проблемами. Компания не смогла своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА) от компании Siemens, из-за чего поставки в газопровод «Северный поток» должны были поступить в ограниченном объеме. С 16 июня суточная производительность турбин составляет до 67 миллионов кубометров в сутки.

Проблемы с возвращением газоперекачивающей турбиной большой мощности из ремонта возникли из-за действий Канады, где и был произведен агрегат. Оттава заявила, что турбина является продукцией двойного назначения, подпадает под санкции и из-за этого не может быть передана обратно в Россию. Также российская сторона объявила об остановке второго из пяти ГПА на станции «Портовая» из-за окончания срока межремонтной наработки агрегата до капитального ремонта.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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