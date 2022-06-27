Рай перфекциониста: подборка "идеальных" фотографий (16 фото)

Вадим Карасев

Нас всюду окружает хаос. Некоторым весьма комфортно в таких условиях, а для любителей гармонии и порядка это настоящая пытка. Да что там говорить, порой криворукость выводит из себя не только перфекционистов, но и обычных людей. Однако, порой мы можем лицезреть безупречность линий и формы. Авторам этих фотографий удалось запечатлеть нечто идеальное.Необычный вид. Этот пейзаж выглядит так, будто кто-то уронил на землю зелёное стеганое одеяло.Изящный огуречный усикИдеальная живая изгородьИдеальные половинки авокадоСовершенство французской выпечкиИдеальный арбуз без семечекВесь алфавит в камешкахЛес травЭстетика проводовПрекрасной отражениеКирпичная арка с идеальными изгибамиТо, как разложены футболки на работе моей мамыИдеальное открытие сыраИдеальный георгинСтанция метро в ТоронтоУзор, созданный снегом на парковке