Рай перфекциониста: подборка "идеальных" фотографий (16 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Рай перфекциониста: подборка "идеальных" фотографий (16 фото)

Необычный видНас всюду окружает хаос. Некоторым весьма комфортно в таких условиях, а для любителей гармонии и порядка это настоящая пытка. Да что там говорить, порой криворукость выводит из себя не только перфекционистов, но и обычных людей. Однако, порой мы можем лицезреть безупречность линий и формы. Авторам этих фотографий удалось запечатлеть нечто идеальное.

Необычный вид. Этот пейзаж выглядит так, будто кто-то уронил на землю зелёное стеганое одеяло.


Изящный огуречный усик

Изящный огуречный усик
Идеальная живая изгородь

Идеальная живая изгородь
Идеальные половинки авокадо

Идеальные половинки авокадо
Совершенство французской выпечки

Совершенство французской выпечки
Идеальный арбуз без семечек

Идеальный арбуз без семечек
Весь алфавит в камешках

Весь алфавит в камешках
Лес трав

Лес трав
Эстетика проводов

Эстетика проводов
Прекрасной отражение

Прекрасной отражение
Кирпичная арка с идеальными изгибами

Кирпичная арка с идеальными изгибами
То, как разложены футболки на работе моей мамы

То, как разложены футболки на работе моей мамы
Идеальное открытие сыра

Идеальное открытие
Идеальный георгин

Идеальный георгин
Станция метро в Торонто

Станция метро в Торонто
Узор, созданный снегом на парковке

Узор, созданный снегом на парковке
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Андрей Малахов раскрыл тайну своего парика
Андрей Малахов раскрыл тайну своего парика
Подборка гифок (25 гифок) - 27.06.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 27.06.2022
В России заявили о готовности отвечать на ограничение транзита в Калининград
В России заявили о готовности отвечать на ограничение транзита в
Каталония запустит собственную метавселенную Cataverse
Каталония запустит собственную метавселенную Cataverse
Светлана Бондарчук сделала признание об особенной дочери
Светлана Бондарчук сделала признание об особенной дочери
Александр Розенбаум высказался о сбежавшей Алле Пугачевой
Александр Розенбаум высказался о сбежавшей Алле Пугачевой
Возлюбленная Павла Прилучного взяла фамилию мужа
Возлюбленная Павла Прилучного взяла фамилию мужа
Сергей Зверев высказался об эмиграции Аллы Пугачевой
Сергей Зверев высказался об эмиграции Аллы Пугачевой
Журналисты выяснили, где похоронят Юрия Шатунова
Журналисты выяснили, где похоронят Юрия Шатунова
Команда Xbox «осведомлена» о серьезных проблемах в работе поиска
Команда Xbox «осведомлена» о серьезных проблемах в работе поиска
Рай перфекциониста: подборка "идеальных" фотографий (16 фото)
Рай перфекциониста: подборка "идеальных" фотографий (16
Использование валунов в саду
Использование валунов в саду

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен расшифровала свое предсказание
Астролог Лариса Андерсен расшифровала свое предсказание
Лена Миро прошлась по Алле Пугачевой
Лена Миро прошлась по Алле Пугачевой
Григория Лепса подозревают в пересадке волос
Григория Лепса подозревают в пересадке волос
Беременная Катя Гордон оказалась в больнице
Беременная Катя Гордон оказалась в больнице
Маргарита Симоньян высказалась о Юрии Шатунове
Маргарита Симоньян высказалась о Юрии Шатунове

Еще по теме

16 фотографий, которые станут отдушиной перфекциониста, ведь на них запечатлено нечто идеальное
20 идеальных снимков, которые удовлетворят любого перфекциониста (ФОТО)
Рай для перфекционистов: 20 идеальных снимков (ФОТО)
25 идеальных вещей, которые согреют душу любому перфекционисту (ФОТО)