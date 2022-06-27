Рай перфекциониста: подборка "идеальных" фотографий (16 фото)
Сегодня, 17:20 Вадим КарасевНас всюду окружает хаос. Некоторым весьма комфортно в таких условиях, а для любителей гармонии и порядка это настоящая пытка. Да что там говорить, порой криворукость выводит из себя не только перфекционистов, но и обычных людей. Однако, порой мы можем лицезреть безупречность линий и формы. Авторам этих фотографий удалось запечатлеть нечто идеальное.
Необычный вид. Этот пейзаж выглядит так, будто кто-то уронил на землю зелёное стеганое одеяло.
Изящный огуречный усик
Идеальная живая изгородь
Идеальные половинки авокадо
Совершенство французской выпечки
Идеальный арбуз без семечек
Весь алфавит в камешках
Лес трав
Эстетика проводов
Прекрасной отражение
Кирпичная арка с идеальными изгибами
То, как разложены футболки на работе моей мамы
Идеальное открытие сыра
Идеальный георгин
Станция метро в Торонто
Узор, созданный снегом на парковке
По материалам: триникси