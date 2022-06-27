Россия выслала восемь греческих дипломатов
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Россия выслала восемь греческих дипломатов

Россия выслала восемь греческих дипломатовМИД России выслал восемь греческих дипломатов

МИД России выслал восемь греческих дипломатов в ответ на поставки Грецией оружия Киеву. Об этом сообщил ТАСС.

Российское ведомство вызвало посла Греции, а также выразило протест стране в ответ на конфронтационный курс греческих властей, прекративших контакты с посольством России.

Посол России в Афинах Андрей Маслов заявил об увеличении антироссийской риторики в средиземноморской стране. «После 24 февраля не ослабевает в средствах массовой информации волна русофобии, причем она подогревается из политического руководства страны», — сказал он.

В связи с «неблагоприятным климатом для отдыха российских туристов» посол посоветовал россиянам, планирующим отдых в стране, быть начеку и сохранять бдительность.

Ранее в июне директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон сообщил о неблагоприятных для посещения российскими туристами странах, среди которых он также выделил Грецию. Он отметил, что в ведомство продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и «даже прямой агрессии» в сторону россиян на территории Греции.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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