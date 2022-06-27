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Россиян охватила ностальгия

Россиян охватила ностальгия«ВКонтакте» и музей Эрарта организуют выставку «Голос городов» про спальные районы

«ВКонтакте» совместно с частным музеем современного искусства Эрарта организует выставку «Голос городов» — там будут представлены работы, посвященные «эстетике спальных районов». Об этом в понедельник, 27 июня, сообщается в пресс-релизе соцсети.

В настоящий момент «ВКонтакте» ищет талантливых авторов — на площадке соцсети пользователи имеют возможность размещать материалы, которые были вдохновлены жизнью в городах. Новая тема — «Голос городов» — сформировалась как раз благодаря тенденции на ностальгию, пояснили в соцсети.

Авторам предлагается найти вдохновение во всем, «что стало частью культурного кода: от романтики двора до той самой хрущевки, где прошло детство, и граффити на футбольной коробке». Арт-объектами будут считаться любые проявления творчества: «снимок на полароид, коллаж или лирический речитатив под неспешный бит».

Участвовать в выставке могут как профессионалы, так и любители. Пользователям необходимо выложить на платформе — в сообществе или на личной странице — свои работы с хештегом #vktalents_erarta22. Авторам также разрешается показывать по несколько своих работ, однако жюри выберет победителя только по одному материалу, добавили во «ВКонтакте».

Участие в конкурсе на отбор работ можно принять до 2 августа включительно. 29 августа в сообществе «ВКонтакте с авторами» будут подведены итоги и выбраны победители, чьи арт-объекты позднее включат в новую выставку «Голос городов».

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По материалам: lenta.ru

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