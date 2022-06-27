Россиян предложили автоматически лишать водительских прав при ухудшении здоровья
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Россиян предложили автоматически лишать водительских прав при ухудшении здоровья

Россиян предложили автоматически лишать водительских прав при ухудшении здоровья

Россиян предложили автоматически лишать водительских прав при ухудшении здоровья«Известия»: новый законопроект позволит лишать водителей прав при ухудшении здоровья

Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому ГИБДД сможет лишать граждан водительских прав в случае ухудшения состояния здоровья. Об этом пишут «Известия».

Как ожидается, с 2023 года Минздрав и МВД получат механизм, позволяющий обмениваться данными в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Сейчас водители проходят медицинское освидетельствование раз в десять лет. Власти предлагают, что если во время медосмотра, освидетельствования или оказания медицинской помощи будет выявлено заболевание, не позволяющее управлять транспортными средствами, соответствующая информация автоматически будет передаваться в органы внутренних дел.

Сейчас такие данные являются врачебной тайной. Никто, кроме прокуратуры, не имеет доступа к ним. Чтобы законопроект не противоречил требованиям о защите персональных данных, вносятся изменения и в закон «О персональных данных».

Ранее стало известно, что в России с 1 июля заработает онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения (ПДД). Предполагается, что онлайн-база даст ГИБДД возможность проверять водителей на наличие нарушений ПДД и лишение водительских прав.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Президент Колумбии призвал к запрету боев быков после обрушения трибуны
Президент Колумбии призвал к запрету боев быков после обрушения
Путина обвинили в доведении экономики Германии до предела
Путина обвинили в доведении экономики Германии до предела
Сестра Епифанцева: «В личной жизни Володя определился. У него прекрасная жена»
Сестра Епифанцева: «В личной жизни Володя определился. У него
В проектах платформы "Россия - страна возможностей" приняли участие более 15 млн человек
В проектах платформы "Россия - страна возможностей" приняли
Медсестра хосписа раскрыла признаки приближающейся смерти пациентов
Медсестра хосписа раскрыла признаки приближающейся смерти пациентов
Россиян предложили автоматически лишать водительских прав при ухудшении здоровья
Россиян предложили автоматически лишать водительских прав при
Умер актер Юрий Горобец
Умер актер Юрий Горобец
Качества характера, которые Знаки Зодиака скрывают от окружающих
Качества характера, которые Знаки Зодиака скрывают от окружающих
Восемь принципов воспитания отцами своих сыновей
Восемь принципов воспитания отцами своих сыновей
Барзиков и Бухынбалтэ расстались из-за Адеева
Барзиков и Бухынбалтэ расстались из-за Адеева
Подборка гифок (25 гифок) - 24.06.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 24.06.2022
Саша Стоун о Karna.val: «Все близкие люди знали, как я долго ждал такого человека, как Валя»
Саша Стоун о Karna.val: «Все близкие люди знали, как я долго ждал

Топ на сегодня

Детство в интернате, суды с Разиным, инфаркт в 48. «Седая ночь», накрывшая Юрия Шатунова
Детство в интернате, суды с Разиным, инфаркт в 48. «Седая ночь»,
Джонсон предрек миру экономическую катастрофу в случае победы России
Джонсон предрек миру экономическую катастрофу в случае победы России
Кейт Миддлтон примерила военную форму по случаю Дня Вооруженных сил Великобритании
Кейт Миддлтон примерила военную форму по случаю Дня Вооруженных сил
15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео
15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео
Eminem и Snoop Dogg превратились в персонажей BAYC в новом клипе
Eminem и Snoop Dogg превратились в персонажей BAYC в новом клипе

Еще по теме

СМИ рассказали об инициативе лишать водителей прав за три нарушения ПДД
Минздрав не поддержал идею лишать ВИЧ-инфицированных водительских прав
МВД отвергло идею продления водительских прав «автоматом»
ГИБДД сможет автоматически лишать прав водителей с заболеваниями