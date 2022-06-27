Розенбаум поддержал покинувших Россию Пугачеву и Макаревича
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Розенбаум поддержал покинувших Россию Пугачеву и Макаревича

Розенбаум поддержал покинувших Россию Пугачеву и МакаревичаПевец Александр Розенбаум поддержал покинувших Россию Аллу Пугачеву и Андрея Макаревича

70-летний российский певец Александр Розенбаум поддержал уехавших из России исполнительницу Аллу Пугачеву и рок-музыканта Андрея Макаревича. Об этом он сообщил в интервью «Осторожно, Собчак!».

Исполнитель поведал, что поддерживает связь с Пугачевой, созваниваясь и переписываясь с ней, и не планирует заканчивать общение. Розенбаум добавил, что не собирается комментировать ее переезд в Израиль в негативном ключе: «С какого перепугу я не должен с ней общаться?! Я не буду ее осуждать, обсуждать. Называть ее предательницей? Да никогда! Она мой любимый человек».

Во время интервью исполнитель также упомянул российского рок-музыканта Андрея Макаревича, который ранее вместе с супругой покинул Россию. Розенбаум признался, что сам бы не поступил так, однако не может упрекать Макаревича и не считает его предателем. «Я бы так не сделал, но у него есть свои мысли. Может, он правильно сделал, может, скончался бы от переживаний. Я тут на издыхании», — заявил артист.

Ранее Александр Розенбаум раскритиковал идею создания Российской музыкальной ассоциации, заявив о том, что видит развитие любой эстрады исключительно в служении публике, а не самолюбовании.


# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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