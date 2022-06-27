Саша Стоун о Karna.val: «Все близкие люди знали, как я долго ждал такого человека, как Валя»

Пара встретилась на проекте «Звезды в Африке» и с тех пор больше не разлучалась. Недавно Стоун сделал Вале предложение, и теперь влюбленные готовятся к свадьбе.

23-летний спортсмен при любом удобном случае буквально кричит о любви к Вале Karna.val, с которой планирует связать жизнь. «Могу четко сказать, что впервые я почувствовал себя любимым, нужным. Такие чистые отношения, с такой привязанностью у меня в первый раз. Знаю, что это все для меня точно навсегда. Человек перевернул мою жизнь, как колесо обозрения, причем, так спонтанно и неожиданно. Никто не думал», — делился Стоун ранее.

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К слову, публика радуется за пару, любовь которой зародилась на их глазах. Многие уверены, что Саша будет отличным мужем, ведь он так заботился о 20-летней Вале на съемках «Звезд в Африке»! Впрочем, и блогерша трепетно относилась к Стоуну, и он очень это оценил.