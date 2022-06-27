Саша Стоун о Karna.val: «Все близкие люди знали, как я долго ждал такого человека, как Валя»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Саша Стоун о Karna.val: «Все близкие люди знали, как я долго ждал такого человека, как Валя»

Саша Стоун о Karna.val: «Все близкие люди знали, как я долго ждал такого человека, как Валя»

Саша Стоун о Karna.val: «Все близкие люди знали, как я долго ждал такого человека, как Валя»

Пара встретилась на проекте «Звезды в Африке» и с тех пор больше не разлучалась. Недавно Стоун сделал Вале предложение, и теперь влюбленные готовятся к свадьбе.


23-летний спортсмен при любом удобном случае буквально кричит о любви к Вале Karna.val, с которой планирует связать жизнь. «Могу четко сказать, что впервые я почувствовал себя любимым, нужным. Такие чистые отношения, с такой привязанностью у меня в первый раз. Знаю, что это все для меня точно навсегда. Человек перевернул мою жизнь, как колесо обозрения, причем, так спонтанно и неожиданно. Никто не думал», — делился Стоун ранее.

Обсудить самые актуальные новости вы можете в нашем

К слову, публика радуется за пару, любовь которой зародилась на их глазах. Многие уверены, что Саша будет отличным мужем, ведь он так заботился о 20-летней Вале на съемках «Звезд в Африке»! Впрочем, и блогерша трепетно относилась к Стоуну, и он очень это оценил.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Барзиков и Бухынбалтэ расстались из-за Адеева
Барзиков и Бухынбалтэ расстались из-за Адеева
Подборка гифок (25 гифок) - 24.06.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 24.06.2022
Саша Стоун о Karna.val: «Все близкие люди знали, как я долго ждал такого человека, как Валя»
Саша Стоун о Karna.val: «Все близкие люди знали, как я долго ждал
Гадание по картинке на июль 2022 года
Гадание по картинке на июль 2022 года
Как гармонизировать энергию денег: где можно, а где нельзя хранить деньги
Как гармонизировать энергию денег: где можно, а где нельзя хранить
Япония введет дополнительные санкции против России
Япония введет дополнительные санкции против России
В России ежегодно будут определять молодежную столицу страны
В России ежегодно будут определять молодежную столицу страны
Elden Ring и V Rising не попали в ТОП-10 Steam на минувшей неделе: 20-26 июня
Elden Ring и V Rising не попали в ТОП-10 Steam на минувшей неделе:
15 тысяч гектаров леса горело в Иркутской области утром 26 июня
15 тысяч гектаров леса горело в Иркутской области утром 26 июня
Экономист оценил факт возможного дефолта по евробондам для России
Экономист оценил факт возможного дефолта по евробондам для России
Брэд Гарлингхаус обвинил SEC в «непоследовательном» регулировании криптовалют
Брэд Гарлингхаус обвинил SEC в «непоследовательном» регулировании
В сети высмеяли лидеров G7 за желание сфотографироваться «круче Путина»
В сети высмеяли лидеров G7 за желание сфотографироваться «круче

Топ на сегодня

Страны G7 решили установить предельные цены на российскую нефть
Страны G7 решили установить предельные цены на российскую нефть
Гэри Генслер: SEC займется регулированием крипторынка совместно с CFTC
Гэри Генслер: SEC займется регулированием крипторынка совместно с CFTC
Детство в интернате, суды с Разиным, инфаркт в 48. «Седая ночь», накрывшая Юрия Шатунова
Детство в интернате, суды с Разиным, инфаркт в 48. «Седая ночь»,
Отважится ли Адеев бросить вызов Барзикову
Отважится ли Адеев бросить вызов Барзикову
Джонсон предрек миру экономическую катастрофу в случае победы России
Джонсон предрек миру экономическую катастрофу в случае победы России

Еще по теме

Валя Карнавал и Саша Стоун перестали скрывать роман, порезвившись в постели
Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд замечены вместе в Лондоне
Валя Карнавал рассказала о своей пластике
Валя Карнавал может выйти замуж