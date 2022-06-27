Секс с Анной Седоковой? Анатолий Цой прошел проверку на детекторе лжи
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Секс с Анной Седоковой? Анатолий Цой прошел проверку на детекторе лжи

Секс с Анной Седоковой? Анатолий Цой прошел проверку на детекторе лжи

В прошлом Анне Седоковой и Анатолию Цою приписывали бурный роман. Поговаривали даже, что артистка родила от коллеги... сына Гектора. Позже выяснилось — все это неправда, но чувства между певцами все же были.


Цой с теплотой относился к Анне, несмотря на то, что их общение прекратилось, когда Седокова стала встречаться с баскетболистом Янисом Тиммой, за которого впоследствии вышла замуж.

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Между тем, для Анны тема секса вовсе не табу, она открыто говорит об интимных утехах с горячо любимым супругом, который младше нее на 10 лет.

«Ты говоришь о сексе? Нет! Что ты! У нас не длится 15 минут. Иногда бы я хотела, чтобы он длился 15 минут, но мой муж ненасытный. Это всегда длится по два часа. Ну, правда! Я иногда хочу поменьше», — делилась 39-летняя певица в интервью Ляйсан Утяшевой.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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