Семья Юрия Шатунова сделала заявление о его смерти и виновности медиков

Певец Юрий Шатунов умер в скорой помощи. Ходили слухи, что медики отказывались ехать спать артиста. 23 июня ушел из жизни легенда 80-90-х Юрий Шатунов. Артист скончался в результате обширного инфаркта фактически в карете скорой помощи. После обнародования этого факта фанаты обвиняли медиков в халатности. Вскоре появилась информация, что против врачей, которые спасали жизнь Юрия Шатунова, возбуждено уголовное дело. Однако сегодня близкие покойного артиста сделали публичное заявление в Telegram-канале звезды. «Внимание! Официальное обращение семьи и близких Юрия Шатунова: «Мы не имеем никаких претензий к сотрудникам скорой помощи и врачам», — говорится в сообщении.Поклонники музыканта все же считают иначе и пишут в комментариях под постом негативные отзывы в адрес врачей. «Как не имеют? Скорая ехать не хотела, принимать отказывалась! И не имеют к ним ничего? Я в шоке»; «Скорая виновата! Был бы в Москве, спасли бы...» — негодуют пользователи Сети. Некоторые и вовсе подозревают, что смерть кумира была насильственной. «Это было отравление — вот и все. Резкое ухудшение просто так не может произойти», — предполагают фанаты. Напомним, что артист почувствовал себя плохо во время отдыха на даче. «Довезли до ближайшего медпункта, там уже сказали, что случай тяжелый, надо везти в больницу, прислали бригаду скорой. Просто какую-то древнюю «Газель» без аппаратуры. До больницы Юру мы не довезли, он умер по дороге. Да, там в больнице пытались его завести, не получилось, он уже был мертвым», — делился с журналистами директор певца.