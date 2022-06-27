Семья, карьера или полный крах? Каким будет июль для знаков зодиака

До второго месяца лета остались считанные дни. Самое время узнать, что ждет знаки зодиака в этот период. О прогнозах звезд «СтарХиту» рассказала наш эксперт, финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Овен

Для вас, дорогие Овны, этот месяц будет насыщенным. Семья и родственники будут вашей системой поддержки на протяжении всего июля. Обязательно поблагодарите звезды за то, что в вашей жизни есть такие замечательные люди. Ваша личная жизнь будет полна сюрпризов. В вашем доме может появиться неожиданный гость, который будет вас немного раздражать. Позаботьтесь о том, чтобы быть достаточно гостеприимными в этот момент.

Телец

Вы сможете лучше организовать работу. Это хорошее время для того, чтобы заняться новым делом. Вы в силах удовлетворить вышестоящее начальство. Постарайтесь держаться подальше от мошеннических действий и подозрительных авантюр. Время грамотно распоряжаться своими финансами. Это поможет вам инвестировать значительные средства, чтобы иметь стабильное будущее впереди. Тельцы должны быть достаточно сильными, чтобы положить конец всем неприятностям. Ваши близкие и родные поймут вашу суматошную жизнь и дадут возможность расслабиться.

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Водолей

На вас как гром среди ясного неба свалится куча неотложных и срочных дел. Самое главное — не паниковать. Сделайте глубокий вдох-выдох и спокойно начинайте работать. Здесь именно та ситуация, когда за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Вашей отдушиной станут ваши домашние. Преисполненные отличным настроением, они будут встречать вас с работы с улыбкой на лице, и вам сразу станет легче.

Рыбы

Рыбы ощутят то, насколько они нужны своим родным и полезны на работе — это сделает их поистине счастливыми. На службе вы очень ответственны, правильно понимаете все поручения, верно выполняете задания. Это высоко оценит начальство, однако никаких привилегий за этим не последует. А вот в личных отношениях вы медлите. Рыбам следует помнить, что иногда нужно действовать активно. И сейчас — то самое время. Иначе упустите возможность!