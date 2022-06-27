Семья, карьера или полный крах? Каким будет июль для знаков зодиака
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Семья, карьера или полный крах? Каким будет июль для знаков зодиака

Семья, карьера или полный крах? Каким будет июль для знаков зодиака

До второго месяца лета остались считанные дни. Самое время узнать, что ждет знаки зодиака в этот период. О прогнозах звезд «СтарХиту» рассказала наш эксперт, финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.


Овен

Для вас, дорогие Овны, этот месяц будет насыщенным. Семья и родственники будут вашей системой поддержки на протяжении всего июля. Обязательно поблагодарите звезды за то, что в вашей жизни есть такие замечательные люди. Ваша личная жизнь будет полна сюрпризов. В вашем доме может появиться неожиданный гость, который будет вас немного раздражать. Позаботьтесь о том, чтобы быть достаточно гостеприимными в этот момент.

Телец

Вы сможете лучше организовать работу. Это хорошее время для того, чтобы заняться новым делом. Вы в силах удовлетворить вышестоящее начальство. Постарайтесь держаться подальше от мошеннических действий и подозрительных авантюр. Время грамотно распоряжаться своими финансами. Это поможет вам инвестировать значительные средства, чтобы иметь стабильное будущее впереди. Тельцы должны быть достаточно сильными, чтобы положить конец всем неприятностям. Ваши близкие и родные поймут вашу суматошную жизнь и дадут возможность расслабиться.

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Водолей

На вас как гром среди ясного неба свалится куча неотложных и срочных дел. Самое главное — не паниковать. Сделайте глубокий вдох-выдох и спокойно начинайте работать. Здесь именно та ситуация, когда за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Вашей отдушиной станут ваши домашние. Преисполненные отличным настроением, они будут встречать вас с работы с улыбкой на лице, и вам сразу станет легче.

Рыбы

Рыбы ощутят то, насколько они нужны своим родным и полезны на работе — это сделает их поистине счастливыми. На службе вы очень ответственны, правильно понимаете все поручения, верно выполняете задания. Это высоко оценит начальство, однако никаких привилегий за этим не последует. А вот в личных отношениях вы медлите. Рыбам следует помнить, что иногда нужно действовать активно. И сейчас — то самое время. Иначе упустите возможность!

# Шоу-бизнес Стиль
По материалам: starhit

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