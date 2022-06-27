Сергей Шнуров ждет четвертого ребенка

По слухам, певца Сергея Шнурова заметили с беременной женой. Сергей Шнуров, если верить слухам, совсем скоро будет праздновать рождение четвертого ребенка. Об этом в своем блоге рассказала Ксения Собчак. Ведущая сообщила, что в минувшие выходные лидера группировки «Ленинград» видели в столичном кафе в компании его молодой жены Ольги Абрамовой. Очевидные изменения в её фигуре выдали секрет супругов, которые готовятся к пополнению. «Нашептали, что в «Кофемании» на Кутузовском была замечена пара — Шнуров с женой. Говорят, беременна»,— рассказала Собчак.Проверить эту информацию пока не удалось. Шнуров категорически отказывается говорить с журналистами на тему личной жизни. За четыре года семейной жизни он лишь пару раз в своих интервью упомянул жену и их общего ребенка. Что касается Абрамовой, то она ведет очень закрытый образ жизни. Жена перевоспитавшегося дебошира не ведет соцсети и не принимает приглашения на светские вечеринки. Увидеть Ольгу можно только во время редких семейных вылазок пары из дома. Напомним, что своего первенца Абрамова родила летом 2021 года. Радостное событие в жизни пары произошло в разгар международного экономического форума в Санкт-Петербурге, откуда Шнуров помчался в роддом. Сергей до сих пор не признается, какое имя он дал своему младшему сыну.