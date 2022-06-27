Сергей Зверев высказался об эмиграции Аллы Пугачевой
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Сергей Зверев высказался об эмиграции Аллы Пугачевой

Сергей Зверев высказался об эмиграции Аллы Пугачевой
58-летний стилист Сергей Зверев в шоке от поведения звезд. Шоумен стал певцом благодаря Алле Пугачевой. Сергей Зверев сообщил, что за последние годы они с Примадонной сильно отдалились друг от друга. Шоумен начинал свою карьеру как парикмахер. Постепенно Сергей обрастал звездными клиентками. Огромной удачей для него стала встреча с Аллой Пугачевой - мастер настолько понравился ей, что она стала брать его на гастроли в качестве стилиста. Именно с легкой руки народной артистки СССР Зверев запел. Алла Борисовна убедила его попробовать себя на этом поприще. В 2006 году он выпустил свой первый трек «Алла», посвященной влиятельной покровительнице. Попутно Сергей реализовывал себя как актер и телеведущий, а также развивал свою сеть салонов красоты. Зверев не скрывает, что многим обязан культовой звезде эстрады.
Однако многолетняя дружба певицы и стилиста в последнее время дала трещину. По словам шоумена, они с Пугачевой давно не виделись. «Я с ней давно не общался. Я же совсем в другой деятельности был последнее время. Мы не пересекались на мероприятиях», — сообщил Зверев. Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми, 8-летними двойняшками Лизой и Гарри, сейчас находятся за границей. Люди из окружения известной пары делают противоречивые заявления по поводу того, вернется ли звездное семейство в Россию. «Я не знаю, в чем там дело, почему они уехали в Израиль. У каждого разная ситуация. Меня бесит другое. У нас же есть артисты, которые здесь очень быстро переобулись. Сначала выставили черные квадраты в соцсетях, а сейчас уже на других праздниках выступают. Это очень некрасиво. Я всегда думал: «Разве так можно? Оказывается, некоторым персонажам можно всё!» — цитирует Prozvezd ведущего шоу «Звезды в моде». Актер комедии «Новогодние сваты» называет себя настоящим патриотом и уверяет, что никогда не покинет страну, даже если ему предложат хорошую работу за границей. «Я мог откосить от службы в армии легко! Потому что я уже был звездой в том городе, где жил. Но какое я имел право не идти в армию, когда у меня дед дошел до Рейхстага! Мой дядя дошел до Рейхстага! Какое право я имел не защищать свою Родину. Тем более тогда было очень сложное время. Мы спали с оружием, потому как в любое время быть на чеку. Страшное время было на самом деле: Афганистан, Польша. Но я достойно отслужил два года. Как же я могу после этого уехать? Здесь – моя родина, мои люди. Здесь – всё мое!» — добавил певец.
# Шоу-бизнес Зверев Сергей
По материалам: z-aya

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