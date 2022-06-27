Сестра Епифанцева: «В личной жизни Володя определился. У него прекрасная жена»
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Сестра Епифанцева: «В личной жизни Володя определился. У него прекрасная жена»

Сестра Епифанцева: «В личной жизни Володя определился. У него прекрасная жена»

Знаменитый ловелас наконец нашел свою любовь. Сестра Владимира Епифанцева сообщила, что он счастлив в браке с молодой женой. Пара живет душу в душу и строит планы на будущее.


Епифанцев благодаря своей брутальной внешности пользуется большой популярностью у женщин. После развода с Анастасией Веденской он закрутил роман с Юлией Семеновой. Возлюбленная моложе 50-летнего актера на 24 года. Они познакомились в Интернете, а, встретившись в реальности, поняли, что их тянет друг к другу. Несмотря на то, что Юлия весила на 30 килограммов больше, чем сейчас, актер не смог устоять перед ее обаянием. Спустя некоторое время девушка похудела ради избранника.

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Анастасия после расставания с Владимиром тоже закрутила роман — с коллегой по театру и кино Максимом Онищенко. Пара вместе уже достаточно долгое время, год назад актер решился сделать возлюбленной предложение руки и сердца.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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