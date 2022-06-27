Сильная солнечная активность в июле 2022 года: когда ждать и к чему готовиться

Чтобы заранее подготовиться к периоду магнитных бурь, необходимо знать, когда стоит ожидать геомагнитный шторм. В июле 2022 года ожидается три мощных периода активности солнечного ветра, когда метеопатам придется нелегко.

Магнитные бури в июле 2022 года

Согласно предварительным прогнозам, первую магнитную бурю следует ожидать 7 июля 2022 года с 21:00, причем завершится она 11 числа в 21:00. На протяжении этого периода времени Землю накроют сильные магнитные бури. Самый сильный геошторм стоит ожидать 10 июля, сила удара составит 4 балла. В остальные дни сила удара будет равна 3 баллам.





Второй период магнитных бурь будет самым сильным, придется он на вторую половину месяца. Очередной геоудар следует ожидать уже 13 июля с 21:00, который продлится до 16 числа 21:00. Потом начнется магнитосферный штиль. Трехдневный шторм будет силой в 4 балла.

Самый последний период магнитных бурь приходится с 19 по 22 июля. Сила ударов этого шторма составит 3 балла. Невзирая на то, что он не будет масштабным, из-за своей длительности у многих людей будут наблюдаться серьезные проблемы со здоровьем.

Начиная с 23 числа и до конца месяца геомагнитная обстановка будет спокойной.

Какое влияние магнитные бури оказывают на людей и кто от них страдает больше всего

В первую очередь магнитные бури ощущают метеозависимые граждане, беременные женщины, пожилые люди и лица с хроническими недугами. Они могут жаловаться на следующее:

упадок сил;

слабость;

депрессия;

ухудшение общего состояния;

мигрень;

раздражительность;

перепады артериального давления;

рассеянность и невнимательность;

апатию;

бессонницу;

ухудшение настроения.





В период действия магнитных бурь могут обостряться хронические недуги, именно поэтому следует иметь при себе необходимые лекарственные препараты, чтобы своевременно их принять. Гипертоникам следует измерять артериальное давление, чтобы в случае резкого повышения принять соответствующие препараты.

Как легче пережить магнитные бури

Поскольку от магнитных бурь нет специального лекарства, люди должны заранее знать, когда наступят бури и как следует подготовиться к ним. В это время не желательно делать следующие вещи:

употреблять спиртные напитки, кофе и крепкий чай;

есть жирную, жареную, острую и соленую пищу;

заниматься тяжелым физическим трудом;

выполнять работу, которая требует сосредоточенности и внимательности;

садиться за руль, иначе высок риск аварий;

пребывать в душном помещении.





Чтобы легче пережить период действия магнитных бурь, необходимо:

больше гулять на свежем воздухе;

есть только полезную пищу, богатую витаминами и всеми необходимыми веществами;

добавить в рацион свежие фрукты и овощи;

проветривать свое помещение;

пить чистую воду;

отдать предпочтение травяным чаям;

высыпаться;

меньше нервничать и переживать по разному поводу.

Лишь придерживаясь всех указанных выше рекомендаций, можно сократить негативное влияние магнитных бурь и легче пережить этот период времени.