Сильная солнечная активность в июле 2022 года: когда ждать и к чему готовиться
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Сильная солнечная активность в июле 2022 года: когда ждать и к чему готовиться

Сильная солнечная активность в июле 2022 года: когда ждать и к чему готовиться

Чтобы заранее подготовиться к периоду магнитных бурь, необходимо знать, когда стоит ожидать геомагнитный шторм. В июле 2022 года ожидается три мощных периода активности солнечного ветра, когда метеопатам придется нелегко.

Магнитные бури в июле 2022 года

Согласно предварительным прогнозам, первую магнитную бурю следует ожидать 7 июля 2022 года с 21:00, причем завершится она 11 числа в 21:00. На протяжении этого периода времени Землю накроют сильные магнитные бури. Самый сильный геошторм стоит ожидать 10 июля, сила удара составит 4 балла. В остальные дни сила удара будет равна 3 баллам.


Второй период магнитных бурь будет самым сильным, придется он на вторую половину месяца. Очередной геоудар следует ожидать уже 13 июля с 21:00, который  продлится до 16 числа 21:00. Потом начнется магнитосферный штиль. Трехдневный шторм будет силой в 4 балла.

Самый последний период магнитных бурь приходится с 19 по 22 июля. Сила ударов этого шторма составит 3 балла. Невзирая на то, что он не будет масштабным, из-за своей длительности у многих людей будут наблюдаться серьезные проблемы со здоровьем.

Начиная с 23 числа и до конца месяца геомагнитная обстановка будет спокойной.

Какое влияние магнитные бури оказывают на людей и кто от них страдает больше всего

В первую очередь магнитные бури ощущают метеозависимые граждане, беременные женщины, пожилые люди и лица с хроническими недугами. Они могут жаловаться на следующее:

  • упадок сил;
  • слабость;
  • депрессия;
  • ухудшение общего состояния;
  • мигрень;
  • раздражительность;
  • перепады артериального давления;
  • рассеянность и невнимательность;
  • апатию;
  • бессонницу;
  • ухудшение настроения.


В период действия магнитных бурь могут обостряться хронические недуги, именно поэтому следует иметь при себе необходимые лекарственные препараты, чтобы своевременно их принять. Гипертоникам следует измерять артериальное давление, чтобы в случае резкого повышения принять соответствующие препараты.

Как легче пережить магнитные бури

Поскольку от магнитных бурь нет специального лекарства, люди должны заранее знать, когда наступят бури и как следует подготовиться к ним. В это время не желательно делать следующие вещи:

  • употреблять спиртные напитки, кофе и крепкий чай;
  • есть жирную, жареную, острую и соленую пищу;
  • заниматься тяжелым физическим трудом;
  • выполнять работу, которая требует сосредоточенности и внимательности;
  • садиться за руль, иначе высок риск аварий;
  • пребывать в душном помещении.


Чтобы легче пережить период действия магнитных бурь, необходимо:

  • больше гулять на свежем воздухе;
  • есть только полезную пищу, богатую витаминами и всеми необходимыми веществами;
  • добавить в рацион свежие фрукты и овощи;
  • проветривать свое помещение;
  • пить чистую воду;
  • отдать предпочтение травяным чаям;
  • высыпаться;
  • меньше нервничать и переживать по разному поводу.

Лишь придерживаясь всех указанных выше рекомендаций, можно сократить негативное влияние магнитных бурь и легче пережить этот период времени.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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