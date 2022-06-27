Сильная солнечная активность в июле 2022 года: когда ждать и к чему готовиться
Чтобы заранее подготовиться к периоду магнитных бурь, необходимо знать, когда стоит ожидать геомагнитный шторм. В июле 2022 года ожидается три мощных периода активности солнечного ветра, когда метеопатам придется нелегко.
Магнитные бури в июле 2022 года
Согласно предварительным прогнозам, первую магнитную бурю следует ожидать 7 июля 2022 года с 21:00, причем завершится она 11 числа в 21:00. На протяжении этого периода времени Землю накроют сильные магнитные бури. Самый сильный геошторм стоит ожидать 10 июля, сила удара составит 4 балла. В остальные дни сила удара будет равна 3 баллам.
Второй период магнитных бурь будет самым сильным, придется он на вторую половину месяца. Очередной геоудар следует ожидать уже 13 июля с 21:00, который продлится до 16 числа 21:00. Потом начнется магнитосферный штиль. Трехдневный шторм будет силой в 4 балла.
Самый последний период магнитных бурь приходится с 19 по 22 июля. Сила ударов этого шторма составит 3 балла. Невзирая на то, что он не будет масштабным, из-за своей длительности у многих людей будут наблюдаться серьезные проблемы со здоровьем.
Начиная с 23 числа и до конца месяца геомагнитная обстановка будет спокойной.
Какое влияние магнитные бури оказывают на людей и кто от них страдает больше всего
В первую очередь магнитные бури ощущают метеозависимые граждане, беременные женщины, пожилые люди и лица с хроническими недугами. Они могут жаловаться на следующее:
- упадок сил;
- слабость;
- депрессия;
- ухудшение общего состояния;
- мигрень;
- раздражительность;
- перепады артериального давления;
- рассеянность и невнимательность;
- апатию;
- бессонницу;
- ухудшение настроения.
В период действия магнитных бурь могут обостряться хронические недуги, именно поэтому следует иметь при себе необходимые лекарственные препараты, чтобы своевременно их принять. Гипертоникам следует измерять артериальное давление, чтобы в случае резкого повышения принять соответствующие препараты.
Как легче пережить магнитные бури
Поскольку от магнитных бурь нет специального лекарства, люди должны заранее знать, когда наступят бури и как следует подготовиться к ним. В это время не желательно делать следующие вещи:
- употреблять спиртные напитки, кофе и крепкий чай;
- есть жирную, жареную, острую и соленую пищу;
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- выполнять работу, которая требует сосредоточенности и внимательности;
- садиться за руль, иначе высок риск аварий;
- пребывать в душном помещении.
Чтобы легче пережить период действия магнитных бурь, необходимо:
- больше гулять на свежем воздухе;
- есть только полезную пищу, богатую витаминами и всеми необходимыми веществами;
- добавить в рацион свежие фрукты и овощи;
- проветривать свое помещение;
- пить чистую воду;
- отдать предпочтение травяным чаям;
- высыпаться;
- меньше нервничать и переживать по разному поводу.
Лишь придерживаясь всех указанных выше рекомендаций, можно сократить негативное влияние магнитных бурь и легче пережить этот период времени.