СМИ: Самозанятым предлагают предоставлять налоговую льготу при покупке жилья

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект о имущественном налоговом вычете для самозанятых при покупке жилья. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ, разработанный группой депутатов и сенаторов. Такая возможность станет стимулом для самозанятых выйти из «тени», считают авторы инициативы.

Схема имущественного налогового вычета предполагает, что из налогооблагаемых доходов вычитается сумма в размере установленного вычета (13 процентов). Таким образом снижается налоговая база по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Сейчас право на налоговый имущественный вычет есть у индивидуальных предпринимателей. «При переходе на специальный режим налогообложения существенно снижается налоговая нагрузка в денежном выражении, — говорится в пояснительной записке. — Но при таком переходе вычеты по налогу на доходы физических лиц, в частности по расходам на приобретение квартиры, не применяются».

Поскольку у самозанятых есть запрос на получение такой льготы, мера является крайне важной в части популяризации статуса. Однако важно, чтобы имущественный вычет для самозанятых действовал в течение всего срока эксперимента по введению налога на профессиональный доход до 2029 года.