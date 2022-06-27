Совбез ООН проведет заседание по Украине

Вадим Карасев

Совет Безопасности ООН 28 июня проведет заседание по Украине

Совет Безопасности ООН во вторник, 28 июня, проведет заседание по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу всемирной организации.

Темой встречи заявлено «поддержание мира и безопасности на Украине».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в затягивании кризиса на Украине. Он предупредил, что усилиями западных стран «агонию киевского режима» можно только «затянуть, но не остановить». «Мы видим с вашей стороны реальное подстрекательство к насилию и русофобии на Украине. Западные кураторы вывели киевскую переговорную команду из дипломатического диалога по поиску решения и начали наперебой убеждать себя и весь мир, что решение может быть найдено только на поле боя с Россией», — заявил Небензя.



