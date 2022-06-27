Совбез ООН проведет заседание по Украине
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Совбез ООН проведет заседание по Украине

Совбез ООН проведет заседание по УкраинеСовет Безопасности ООН 28 июня проведет заседание по Украине

Совет Безопасности ООН во вторник, 28 июня, проведет заседание по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу всемирной организации.

Темой встречи заявлено «поддержание мира и безопасности на Украине».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в затягивании кризиса на Украине. Он предупредил, что усилиями западных стран «агонию киевского режима» можно только «затянуть, но не остановить». «Мы видим с вашей стороны реальное подстрекательство к насилию и русофобии на Украине. Западные кураторы вывели киевскую переговорную команду из дипломатического диалога по поиску решения и начали наперебой убеждать себя и весь мир, что решение может быть найдено только на поле боя с Россией», — заявил Небензя.


# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Гордон – Собчак: «Мелкая сошка вы: и гражданство Израиля получить, и в России добро не профукать»
Гордон – Собчак: «Мелкая сошка вы: и гражданство Израиля получить, и
Moody's заявило о дефолте России по евробондам
Moody's заявило о дефолте России по евробондам
Совбез ООН проведет заседание по Украине
Совбез ООН проведет заседание по Украине
Дзюба может стать суперзвездой в Турции
Дзюба может стать суперзвездой в Турции
Французский телеканал показал репортаж об отношении жителей Лисичанска к ВСУ
Французский телеканал показал репортаж об отношении жителей
Гражданскую панихиду по Пьеру Нарциссу перенесли
Гражданскую панихиду по Пьеру Нарциссу перенесли
Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition на Xbox можно опробовать бесплатно
Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition на Xbox можно опробовать
В июле перекроют движение на двух улицах Иркутска
В июле перекроют движение на двух улицах Иркутска
Лучшие шутки и мемы из Сети - 27.06.2022 (14 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 27.06.2022 (14 фото)
Валентин Юдашкин появился на своем показе за руку с супругой
Валентин Юдашкин появился на своем показе за руку с супругой
Анастасия Волочкова показала у себя в гостях повзрослевшую дочь
Анастасия Волочкова показала у себя в гостях повзрослевшую дочь
Вице-спикер Владислав Даванков предложил дополнительные льготы для фармацевтов
Вице-спикер Владислав Даванков предложил дополнительные льготы для

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен расшифровала свое предсказание
Астролог Лариса Андерсен расшифровала свое предсказание
Члены экологического комитета Госдумы провели выездное заседание на ВСЖД
Члены экологического комитета Госдумы провели выездное заседание на
Брэд Гарлингхаус обвинил SEC в «непоследовательном» регулировании криптовалют
Брэд Гарлингхаус обвинил SEC в «непоследовательном» регулировании
Россиян предложили автоматически лишать водительских прав при ухудшении здоровья
Россиян предложили автоматически лишать водительских прав при
Оцепление, полиция и списки: во время второго дня прощания с Шатуновым усилены меры безопасности
Оцепление, полиция и списки: во время второго дня прощания с

Еще по теме

Совбез ООН впервые за три года принял заявление по Донбассу
Совбез ООН проведет открытое заседание по ситуации в Восточной Гуте
США злоупотребляют площадкой Совбеза ООН и подрывают его авторитет, — постпред РФ 
В Совбезе ООН пройдет заседание по Донбассу