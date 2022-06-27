Студентам Иркутска в два раза увеличили размер стипендии мэра
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Студентам Иркутска в два раза увеличили размер стипендии мэра

Студентам Иркутска в два раза увеличили размер стипендии мэра

В Иркутске 49 учащихся из вузов, техникумов и колледжей получили единовременную стипендию мэра. В этом году ее размер увеличили в два раза, она составила 30 тысяч рублей. Стипендию получили активисты и отличники учебы, проявившие особые успехи в общественной, творческой, научной и спортивной деятельности. Вручил ее мэр Иркутска Руслан Болотов, сообщают в пресс-службе администрации города.

После церемонии награждения прошел открытый диалог мэра со стипендиатами. Они задали вопросы о развитии Иркутска.

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По материалам: irk

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