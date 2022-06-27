Светлана Бондарчук сделала признание об особенной дочери

53-летняя светская львица Светлана Бондарчук рассказала об особенной дочери. Светлана в браке с Федором Бондарчуком родила двоих детей: сына Сергея и дочь Варвару. Девочка появилась на свет в 1999 году. Ей поставили диагноз «детский церебральный паралич». Бывшие супруги крайне редко рассказывают о дочери, оберегая ее от публичности. Изредка Светлана публикует снимки Варвары, поздравляя ее с днем рождения. Сейчас ей 23 года. Телеведущая рассказала, что воспитывать особенного ребенка сложно. «Это непростой момент жизни, но он зачем-то тебе дается. Вот Варин папа, он состоятельный и известный человек. Он создал благотворительный фонд, который теперь помогает другим детям и их семьям получать достойную поддержку. Конечно, это сложно. Когда рождается обычный ребенок – это всегда стресс для семьи, а здесь это дополнительный стресс», — высказалась Светлана.Когда в семье рождается ребенок с особенностями, мужчины часто не выдерживают и уходят. По словам журналистки, в их с Федором отношениях такого не было. Но они пережили время, когда Светлана была погружена в уход за дочерью больше, чем ее бывший муж. Когда Варе исполнился год, Бондарчук стала искать для нее няню. «Нам очень повезло. Когда искали няню, мы нашли человека, не няню, а назовем ее мама, бабушка, ангел хранитель – Оля Сашко. Это удивительный человек. Когда пошла искать няню, Варечке был годик. Я пришла в агентство, и это был единственный человек, с которым я встретилась. Больше никого не видела. И по сей день она с Варей. Это не няня, это семья», — поделилась Бондарчук. Светлана также разоткровенничалась о разводе с режиссером. Она пояснила, что ее задачей было сохранить правильные отношения, родительские и родственные. «Я считаю, что это единственный путь. Особенно когда ты публичный человек. Для меня поговорить с человеком, который много лет был самым близким, и остаться при этом в человеческих отношениях — это великое счастье», — заверила бывшая жена Бондарчука в интервью Надежде Стрелец для ее YouTube-канала.