Татьяна Васильева недовольна пенсией
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Татьяна Васильева недовольна пенсией

Татьяна Васильева недовольна пенсией

75-летняя актриса Татьяна Васильева уже несколько лет является пенсионеркой и получает пенсию, хотя продолжает активно работать. По мнению актрисы, выплаты крайне маленькие, и на них невозможно прожить, не получая дополнительного дохода. Размером пенсии Васильева очень недовольна.

Актриса уверяет, что получает всего 60 тысяч рублей, а это далеко от «золотых гор». Надбавка у нее только одна – от мэра Москвы. Причем размер пенсии практически не увеличивается – если некоторая прибавка и есть, то она настолько мала, что ее трудно заметить. Васильева получает 30 тысяч рублей от государства и столько же в качестве московской надбавки за звание (Татьяна Григорьевна является народной артисткой РФ с 1992 года).

Коллеги и бывшие возлюбленные обвиняют Васильеву в корысти. Как уверял Стас Садальский, который когда-то строил с Татьяной Григорьевной отношения, для нее деньги являлись всем, а он никогда особо не акцентировал внимание на «бумажках». Сергей Никоненко также обвинял артистку в корыстной натуре и уверял, что даже говорить о ней ему противно. При этом еще один экс-возлюбленный Никас Сафронов встал на сторону Васильевой и говорил, что ее стоит уважать хотя бы за актерский талант и стальной характер.



Напомним, что Татьяна Васильева была замужем два раза. Первым супругом стал актер Анатолий Васильев, от которого она родила сына Филиппа. Второй муж – также актер Георгий Мартиросян, ему Татьяна Григорьевна подарила дочку Лизу. На данный момент актриа не состоит в браке, подробности ее личной жизни также неизвестны.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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