Том Хэнкс рассказал в интервью, что любит внезапно посещать чужие свадьбы: снимки самых известных «вторжений»

В недавнем интервью на шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом» Том Хэнкс рассказал, что очень любит внезапно посещать чужие свадьбы и фотографироваться с молодожёнами. Мы заметили! Вот что сказал актёр: «Это всё моё неконтролируемое эго. Я не могу перестать думать, чего эти люди желают запомнить больше всего в этот магический день? О, я знаю — меня».

В интернете есть несколько фотографий молодожёнов, которые действительно оказались дополнительно счастливы от внезапного присутствия Тома Хэнкса на их свадьбах. Мы собрали все наиболее известные свадебные вторжения актёра.

Том Хэнкс помог невесте и её отцу добраться до алтаря, Рим, 2008 год

Элизабет и Райан! Поздравления и благословения! Хэнкс

Свадьба Дицембры и Ташии Фаррис, Пирс Санта-Моники, 2021 год

Лучший день в моей жизни превратился в лучший сюрприз в жизни.. спасибо, Том Хэнкс, за то, что украсили наш прекрасный и удивительный день!!

Свадьба Крисны Позник и Тайсона Шталь, 2022 год

В 2022 году они отпраздновали 34-ю годовщину их брака

Правда это фото с прошлого года, из соцсетей Риты.

33 года брака с моим лучшим другом, моей любовью, моим мужчиной. Любовь побеждает.

Кстати, вот то самое июньское интервью, где Хэнкс рассказывал про свою любовь к вторжениям на свадьбы





Кстати, на шоу было сказано, что все браки, запечатлённые Хэнксом до сих пор не распались. Представляете? Он великолепен даже в этом!