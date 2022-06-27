Умер актер Юрий Горобец
Сегодня, 05:29 Вадим КарасевНародный артист России Юрий Горобец скончался в возрасте 90 лет
Умер народный артист России Юрий Горобец. Об этом сообщили в московском театре имени Пушкина.
Актер скончался на 91 году жизни.
Горобец долгие годы был ведущим артистом в театре Пушкина, а затем перешел в МХАТ. Однако он продолжал появляться на сцене родного театра как приглашенный актер.
Также Горобец проявил себя как режиссер, поставив на сцене филиала спектакль «Дон Педро».
По материалам: lenta.ru