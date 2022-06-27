Умер актер Юрий Горобец
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Умер актер Юрий Горобец

Умер актер Юрий ГоробецНародный артист России Юрий Горобец скончался в возрасте 90 лет

Умер народный артист России Юрий Горобец. Об этом сообщили в московском театре имени Пушкина.

Актер скончался на 91 году жизни.

Горобец долгие годы был ведущим артистом в театре Пушкина, а затем перешел в МХАТ. Однако он продолжал появляться на сцене родного театра как приглашенный актер.

Также Горобец проявил себя как режиссер, поставив на сцене филиала спектакль «Дон Педро».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Россиян предложили автоматически лишать водительских прав при ухудшении здоровья
Россиян предложили автоматически лишать водительских прав при
Умер актер Юрий Горобец
Умер актер Юрий Горобец
Качества характера, которые Знаки Зодиака скрывают от окружающих
Качества характера, которые Знаки Зодиака скрывают от окружающих
Восемь принципов воспитания отцами своих сыновей
Восемь принципов воспитания отцами своих сыновей
Барзиков и Бухынбалтэ расстались из-за Адеева
Барзиков и Бухынбалтэ расстались из-за Адеева
Подборка гифок (25 гифок) - 24.06.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 24.06.2022
Саша Стоун о Karna.val: «Все близкие люди знали, как я долго ждал такого человека, как Валя»
Саша Стоун о Karna.val: «Все близкие люди знали, как я долго ждал
Гадание по картинке на июль 2022 года
Гадание по картинке на июль 2022 года
Как гармонизировать энергию денег: где можно, а где нельзя хранить деньги
Как гармонизировать энергию денег: где можно, а где нельзя хранить
Япония введет дополнительные санкции против России
Япония введет дополнительные санкции против России
В России ежегодно будут определять молодежную столицу страны
В России ежегодно будут определять молодежную столицу страны
Elden Ring и V Rising не попали в ТОП-10 Steam на минувшей неделе: 20-26 июня
Elden Ring и V Rising не попали в ТОП-10 Steam на минувшей неделе:

Топ на сегодня

Детство в интернате, суды с Разиным, инфаркт в 48. «Седая ночь», накрывшая Юрия Шатунова
Детство в интернате, суды с Разиным, инфаркт в 48. «Седая ночь»,
Джонсон предрек миру экономическую катастрофу в случае победы России
Джонсон предрек миру экономическую катастрофу в случае победы России
Кейт Миддлтон примерила военную форму по случаю Дня Вооруженных сил Великобритании
Кейт Миддлтон примерила военную форму по случаю Дня Вооруженных сил
15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео
15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео
Eminem и Snoop Dogg превратились в персонажей BAYC в новом клипе
Eminem и Snoop Dogg превратились в персонажей BAYC в новом клипе

Еще по теме

Скончался актер Юрий Горобец
Умер известный актер Альберт Филозов
Актер и режиссер Евгений Лазарев скончался на 80-м году жизни
Умер актер Евгений Лазарев