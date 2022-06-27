Утечка: появились изображения главного героя Scorn

Вадим Карасев





Пару недель назад на Xbox & Bethesda Showcase сообщили дату релиза Scorn — игра должна выйти 21 октября 2022 года. Вместе с тем, показали и новую геймплейную демонстрацию, которая дает возможность посмотреть на уровни, оружие и противников. При этом, до сих пор главного героя игры было видно лишь мельком.

Сегодня в сети появилась утечка, которую опубликовал пользователь Twitter Rebs Gaming. Он разместил изображения главного героя Scorn, за которого предстоит играть. Как утверждается, это ранние прототипы, так что не исключено, что к финальному релизу герой несколько изменится.

Напомним, что сразу после релиза Scorn станет частью подписки Game Pass.

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