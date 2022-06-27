В Ангарске мужчина расплатился за телефон фальшивыми купюрами
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Ангарске мужчина расплатился за телефон фальшивыми купюрами

В Ангарске мужчина расплатился за телефон фальшивыми купюрами

В Ангарске сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, расплатившегося за телефон фальшивыми пятитысячными купюрами. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Мужчина рассказал, что продал свой телефон и в результате сделки получил 15 поддельных пятитысячных купюр Банка России. Не обращаясь в полицию, он решил избавиться от них аналогичным способом. На популярном сайте нашел объявление о продаже дорогостоящего телефона. Встретившись с 20-летней ангарчанкой, подозреваемый купил у нее телефон, расплатившись 13 поддельными купюрами. Так, за гаджет девушка получила 65 000 рублей. Она попыталась внести деньги на свой счет через банкомат, но после нескольких неудачных попыток поняла, что они не настоящие. После этого обратилась в полицию.

Следователь УМВД России по Ангарскому городскому округу возбудил уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до восьми лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.



Видео пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области
# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Need for Speed, FIFA 23 и Skate 4 — представят в июле, первые детали от инсайдера
Need for Speed, FIFA 23 и Skate 4 — представят в июле, первые детали
Голландцы начали выселять украинских беженцев в приюты
Голландцы начали выселять украинских беженцев в приюты
В центре Петербурга женщине пробило грудь петардой
В центре Петербурга женщине пробило грудь петардой
В Ангарске мужчина расплатился за телефон фальшивыми купюрами
В Ангарске мужчина расплатился за телефон фальшивыми купюрами
Владелец российских автозаводов продал компанию
Владелец российских автозаводов продал компанию
Глава ЕК отказалась бойкотировать саммит G20 в случае участия в нем Путина
Глава ЕК отказалась бойкотировать саммит G20 в случае участия в нем
Гороскоп Павла Глобы на неделю на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Анастасию Костенко с грудным сыном увезли на скорой
Анастасию Костенко с грудным сыном увезли на скорой
Песков оценил вероятность отключения России от всемирного интернета
Песков оценил вероятность отключения России от всемирного интернета
Техника бесконтактного ведения боя
Техника бесконтактного ведения боя
Хакер атаковал DNS-сервер проекта Convex Finance
Хакер атаковал DNS-сервер проекта Convex Finance
В Германии усомнились в плане ввести предельные цены на закупки нефти из России
В Германии усомнились в плане ввести предельные цены на закупки нефти

Топ на сегодня

15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео
15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео
Кейт Миддлтон примерила военную форму по случаю Дня Вооруженных сил Великобритании
Кейт Миддлтон примерила военную форму по случаю Дня Вооруженных сил
Лариса Савицкая выжила, упав с высоты 5 км
Лариса Савицкая выжила, упав с высоты 5 км
Названа доля ушедших из России японских компаний
Названа доля ушедших из России японских компаний
США, Канада, Япония и Великобритания введут запрет на импорт российского золота
США, Канада, Япония и Великобритания введут запрет на импорт

Еще по теме

В Ангарске 26-летний мужчина вышел на свободу из тюрьмы и в тот же день ограбил приятеля
Сотрудники госохраны ДНР задержали дончанку при попытке сбыта фальшивых купюр – МВД
В Москве за новый iPhone заплатили купюрами «банка приколов»
В «ДНР» пожаловались на появление фальшивых денежных купюр банка России