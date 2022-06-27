В Ангарске мужчина расплатился за телефон фальшивыми купюрами

В Ангарске сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, расплатившегося за телефон фальшивыми пятитысячными купюрами. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Мужчина рассказал, что продал свой телефон и в результате сделки получил 15 поддельных пятитысячных купюр Банка России. Не обращаясь в полицию, он решил избавиться от них аналогичным способом. На популярном сайте нашел объявление о продаже дорогостоящего телефона. Встретившись с 20-летней ангарчанкой, подозреваемый купил у нее телефон, расплатившись 13 поддельными купюрами. Так, за гаджет девушка получила 65 000 рублей. Она попыталась внести деньги на свой счет через банкомат, но после нескольких неудачных попыток поняла, что они не настоящие. После этого обратилась в полицию.

Следователь УМВД России по Ангарскому городскому округу возбудил уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до восьми лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.





Видео пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области