В BIS назвали CBDC основой денежных систем будущего

Основой будущих инновационных денежных систем станут CBDC, а не криптовалюты с их системными недостатками. К такому выводу пришли специалисты Банка международных расчетов (BIS) в "Ежегодном экономическом отчете".

Retail #CBDCs can be designed with inclusive features to serve users that currently do not have access to digital payments #BISAnnualEconReport https://t.co/Qvmq4W2N9h pic.twitter.com/TbrozsIFP4 — Bank for International Settlements (@BIS_org) June 26, 2022

По их мнению, недавние события выявили огромный разрыв между видением криптовалют и реальностью. Эксперты BIS отметили, что крах стейблкоина TerraUSD и связанного с ним токена LUNA "подчеркнул слабость системы, которая поддерживается за счет продажи монет для спекуляций".

"Теперь становится ясно, что криптовалюты и DeFi имеют более глубокие структурные ограничения, которые не позволяют им достичь уровней эффективности, стабильности и целостности, необходимых для адекватной денежной системы. В частности, у криптовселенной отсутствует номинальный якорь, который она пытается безуспешно импортировать через стейблкоины", — говорится в отчете.

Специалисты BIS также указали на склонность криптоиндустрии к фрагментации и использованию централизованных посредников. Блокчейн-приложения не могут масштабироваться без ущерба для безопасности, о чем свидетельствует их "перегруженность и чрезмерные комиссии", полагают эксперты.

По их словам, денежная система на основе центрального банка "хорошо послужила обществу".

“Тем не менее цифровые инновации расширяют границы технологических возможностей, предъявляя новые требования”, — заявили они.

По мнению экспертов BIS, задача состоит в том, чтобы использовать полезные функции криптовалют, такие как программируемость, компонуемость и токенизация на более надежном фундаменте.

"Денежная система будущего должна сочетать новые технологические возможности с превосходным представлением денег центрального банка в своей основе", — заявили они.

Будущая платежная система должна базироваться на "испытанном и надежном разделении ролей между центробанком, обеспечивающем основу, и частными организациями, которые осуществляют деятельность, связанную с клиентами".

Центральные банки будут оперировать оптовыми CBDC на базе технологии распределенного реестра. На розничном или "клиентском" уровне цифровые валюты позволят посредникам улучшить совместимость между различными платформами, снизить затраты и расширить доступ к финансовым услугам, считают специалисты BIS.

Они напомнили, что подобные взаимодействия с использованием CBDC были проверены в ряде экспериментов под эгидой учреждения. Инновационный хаб BIS реализовал с участием нескольких центробанков проекты Inthanon-LionRock, Dunbar и Jura.

Напомним, девять из десяти центробанков по всему миру изучают CBDC, выяснили эксперты BIS.