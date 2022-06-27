В Германии предупредили о подготовке Россией новой ловушки для Запада
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В Германии предупредили о подготовке Россией новой ловушки для Запада

В Германии предупредили о подготовке Россией новой ловушки для Запада

Россия готовит западным странам новую сырьевую ловушку, пишет немецкая газета Die Welt. Речь идет о стратегическом партнерстве с Боливией, на которое активно претендует Москва.

Сейчас латиноамериканская страна, обладающая крупнейшими месторождениями лития в мире, ищет деловых партнеров, которые смогут помочь ей в добыче сырья, применяемого в производстве электромобилей.


"Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина".

По мнению автора, сейчас Россия имеет особенно хорошие шансы на успех "в игре в литиевый покер". Если Москва успеет осуществить свои планы, то Европа окажется в новой зависимости от РФ. Как отмечают в американской геологической службе, Боливия, опережая Аргентину и Чили, имеет крупнейшие в мире запасы лития, составляющие порядка 21 млн тонн.

Напомним, что многие европейские страны испытывают энергетическую зависимость от России. Санкции, в том числе нефтяное эмбарго, введенные Западом против Москвы, бумерангом ударили по государствам, которые и объявили эти ограничения. В "излишней" зависимости его страны от российских энергоресурсов признавался, в частности, немецкий канцлер Олаф Шольц.

Кстати, эксперты указывали, что российскому президенту удалось ударить по самому больному месту Европы - энергетике, из-за чего подорожание топлива привело к высокой инфляции и экономическому спаду на Западе. Парадокс в том, что Путину для этого не пришлось даже вводить ответные санкции.

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По материалам: uposters.ru

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