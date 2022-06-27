В Германии усомнились в плане ввести предельные цены на закупки нефти из России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В Германии усомнились в плане ввести предельные цены на закупки нефти из России

В Германии усомнились в плане ввести предельные цены на закупки нефти из России

В Германии усомнились в плане ввести предельные цены на закупки нефти из РоссииDas Erste: реализация введения предельных цен на закупки нефти из России под вопросом

Немецкие эксперты усомнились в реальности плана западных стран ввести предельные цены на закупки нефти из России. Об этом они рассказали телеканалу Das Erste.

По мнению Александра Сандкампа из Кильского института мировой экономики, ограничение на цены будет работать, только если его поддержат страны, которые покупают нефть у России, в том числе Китай, Индия и Индонезия. «В настоящее время нельзя предвидеть, что такое единство будет достигнуто», — констатировал он. Это может способствовать тому, что Россия направит больше своего экспорта нефти в страны за пределами Европы и Северной Америки.

Эксперт по сырьевым товарам швейцарского банка UBS Джованни Стауново также предположил, что отсутствие единства по этой ситуации поставит под вопрос реализацию введения механизма. По его мнению, Китай и Индия вряд ли пойдут на ограничение цен для российской нефти. «Возникает вопрос, как США и страны G7 намерены склонить эти страны присоединиться», — поинтересовался он.

Ранее Bloomberg сообщал, что страны «большой семерки» обсуждают возможность ограничить цены на российскую нефть путем введения ее предельной стоимости для транспортировки и страхования. Потенциальный механизм позволит перевозить только ту нефть и нефтепродукты, стоимость которых ниже согласованного порога.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Песков оценил вероятность отключения России от всемирного интернета
Песков оценил вероятность отключения России от всемирного интернета
Техника бесконтактного ведения боя
Техника бесконтактного ведения боя
Хакер атаковал DNS-сервер проекта Convex Finance
Хакер атаковал DNS-сервер проекта Convex Finance
В Германии усомнились в плане ввести предельные цены на закупки нефти из России
В Германии усомнились в плане ввести предельные цены на закупки нефти
Движение по Карла Либкнехта изменится в связи со строительством тепловой сети
Движение по Карла Либкнехта изменится в связи со строительством
Как эффективно бороться с муравьями с помощью борной кислоты
Как эффективно бороться с муравьями с помощью борной кислоты
В Усть-Куте из-за короткого замыкания загорелся архив поликлиники
В Усть-Куте из-за короткого замыкания загорелся архив поликлиники
Проверенные временем средства, которыми можно отмыть стеклянные банки от этикеток
Проверенные временем средства, которыми можно отмыть стеклянные банки
Президент Колумбии призвал к запрету боев быков после обрушения трибуны
Президент Колумбии призвал к запрету боев быков после обрушения
Путина обвинили в доведении экономики Германии до предела
Путина обвинили в доведении экономики Германии до предела
Сестра Епифанцева: «В личной жизни Володя определился. У него прекрасная жена»
Сестра Епифанцева: «В личной жизни Володя определился. У него
В проектах платформы "Россия - страна возможностей" приняли участие более 15 млн человек
В проектах платформы "Россия - страна возможностей" приняли

Топ на сегодня

Детство в интернате, суды с Разиным, инфаркт в 48. «Седая ночь», накрывшая Юрия Шатунова
Детство в интернате, суды с Разиным, инфаркт в 48. «Седая ночь»,
Джонсон предрек миру экономическую катастрофу в случае победы России
Джонсон предрек миру экономическую катастрофу в случае победы России
15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео
15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео
Кейт Миддлтон примерила военную форму по случаю Дня Вооруженных сил Великобритании
Кейт Миддлтон примерила военную форму по случаю Дня Вооруженных сил
Eminem и Snoop Dogg превратились в персонажей BAYC в новом клипе
Eminem и Snoop Dogg превратились в персонажей BAYC в новом клипе

Еще по теме

Страны G7 захотели установить предельные цены на российскую нефть
Китай решил подзаработать на купленной задешево нефти
Страны G7 решили установить предельные цены на российскую нефть
"Газпром нефть" предсказал цену на нефть в $100 за баррель