В Госдуме прокомментировали предложение служить по контракту выпускникам школ
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В Госдуме прокомментировали предложение служить по контракту выпускникам школ

В Госдуме прокомментировали предложение служить по контракту выпускникам школДепутат Останина: законопроекта о заключении военного контракта с выпускниками нет

Законопроекта, который позволит заключить контракт выпускникам школ с Вооруженными силами (ВС) России, нет в повестке Госдумы на весеннюю сессию. Таким образом прокомментировала прозвучавшее ранее предложение глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в своем Telegram-канале.

«Отличная новость с сегодняшнего Совета Думы для всех матерей и отцов, кто поддержал мою позицию против закона о призыве по контракту выпускников школ. В повестке дня на эту сессию закона нет», — заявила она. Также депутат добавила, что, по словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, в ближайшее время такой законопроект не появится в повестке Думы.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по обороне предложил служить по контракту выпускникам российских школ без трех месяцев срочной службы. При этом поправки в законопроект включают в себя изменение образовательной цензуры, так как в настоящее время стать контрактником могут выпускники техникумов и профессиональных училищ со средним профессиональным образованием.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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