В июле перекроют движение на двух улицах Иркутска

На двух улицах Иркутска в июле перекроют движение автотранспорта. С 09:00 1 июля до 20:00 22 июля нельзя будет проехать по улице Шевцова на участке от улицы Рабочего Штаба до улицы Сурнова. Это связано с проведением аварийных работ на участке тепловой сети в районе дома №12а. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 09:00 12 июля до 18:00 27 июля закроют движение по улице Костычева в районе дома 27/13. Там будут выполнять строительно-монтажные работы.



