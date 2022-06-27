В июле перекроют движение на двух улицах Иркутска
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В июле перекроют движение на двух улицах Иркутска

В июле перекроют движение на двух улицах Иркутска

На двух улицах Иркутска в июле перекроют движение автотранспорта. С 09:00 1 июля до 20:00 22 июля нельзя будет проехать по улице Шевцова на участке от улицы Рабочего Штаба до улицы Сурнова. Это связано с проведением аварийных работ на участке тепловой сети в районе дома №12а. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 09:00 12 июля до 18:00 27 июля закроют движение по улице Костычева в районе дома 27/13. Там будут выполнять строительно-монтажные работы.


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По материалам: irk

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