В Литве прокомментировали атаку на сайты госорганов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Литве прокомментировали атаку на сайты госорганов

В Литве прокомментировали атаку на сайты госоргановЦентр кибербезопасности Литвы сообщил об интенсивных DDoS-атаках на сайты госорганов

Центр кибербезопасности Литвы прокомментировал атаку на сайты госорганов. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители центра кибербезопасности Литвы заявили, что на сайты государственных органов и частных предприятий страны идет интенсивная DDoS-атака.

«Оказание услуг части пользователей сети затруднено, проводятся восстановительные работы», — уточнили они и добавили, что в настоящий момент проводят переговоры с международными поставщиками интернет-услуг для поиска решений по нормализации ситуации.

Временно исполняющий обязанности директора центра Йонас Скардинскас не исключил, что в ближайшие дни на сайты Литвы будут «осуществляться похожие или даже большей интенсивности атаки, особенно в сфере транспорта, энергетики и финансов».

Ранее 27 июня члены российской хакерской группы Killnet сообщили, что обрушили работу ряда сайтов госорганов Литвы в ответ на блокаду Калининграда литовскими властями. По их словам, в результате атаки перестали работать более тысячи веб-ресурсов республики.

17 июня Литва объявила о прекращении с 18 июня транзита товаров, которые попадают под ограничительные меры Евросоюза, по железной дороге в Калининград. В ответ вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев обвинил власти республики в нарушении международного права. Секретарь Совбеза Николай Патрушев в ходе своей поездки в Калининград пригрозил Литве жестким ответом.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Студентам Иркутска в два раза увеличили размер стипендии мэра
Студентам Иркутска в два раза увеличили размер стипендии мэра
В Литве прокомментировали атаку на сайты госорганов
В Литве прокомментировали атаку на сайты госорганов
Люди с какими именами отмечают День ангела 28 июня
Люди с какими именами отмечают День ангела 28 июня
Криса Эванса предложили на роль Росомахи
Криса Эванса предложили на роль Росомахи
Бен Аффлек посадил 10-летнего сына за руль "ламборгини" — мальчик въехал в соседнюю машину. Дженнифер Лопес успокоила ребенка
Бен Аффлек посадил 10-летнего сына за руль "ламборгини" —
Лолита Милявская раскрыла размер пенсии Аллы Пугачевой
Лолита Милявская раскрыла размер пенсии Аллы Пугачевой
Леонид Федун о планах после ухода с должности вице-президента «Лукойла»
Леонид Федун о планах после ухода с должности вице-президента
Россия выслала восемь греческих дипломатов
Россия выслала восемь греческих дипломатов
Семья Юрия Шатунова сделала заявление о его смерти и виновности медиков
Семья Юрия Шатунова сделала заявление о его смерти и виновности
Максим Галкин злобное, обрюзгшее существо, заявила артистка Лариса Бравицкая
Максим Галкин злобное, обрюзгшее существо, заявила артистка Лариса
О личиной жизни Владимира Епифанцева рассказала его сестра
О личиной жизни Владимира Епифанцева рассказала его сестра
Андрей Малахов раскрыл тайну своего парика
Андрей Малахов раскрыл тайну своего парика

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен расшифровала свое предсказание
Астролог Лариса Андерсен расшифровала свое предсказание
Григория Лепса подозревают в пересадке волос
Григория Лепса подозревают в пересадке волос
Лена Миро прошлась по Алле Пугачевой
Лена Миро прошлась по Алле Пугачевой
Беременная Катя Гордон оказалась в больнице
Беременная Катя Гордон оказалась в больнице
Маргарита Симоньян высказалась о Юрии Шатунове
Маргарита Симоньян высказалась о Юрии Шатунове

Еще по теме

Власти Литвы обнаружили российские шпионские программы на компьютерах правительства
20 июня в Иркутске сайты трех вузов перестали работать из-за DDoS-атак
ФБР займется расследованием DDos-атак на сайты в США
Хакеры атаковали сайты испанского правительства и Народной партии