В Польшу с 24 февраля прибыли более 4,3 млн украинских беженцев

На территорию Польши с Украины с конца февраля прибыли более 4,3 миллиона человек, в стране остается около трети от этого количества. Об этом сообщает польская Пограничная стража, передает РИА Новости.

Согласно информации польских пограничников, за прошедшие сутки в страны прибыли 24 тысяч беженцев с Украины, при этом поток людей в обратную сторону несколько больше. Только в минувшее воскресенье Польшу покинули 32,2 тысячи человека.

«С 24 февраля сотрудники Пограничной стражи оформили в пунктах пропуска в направлении с Украины в Польшу 4,367 миллиона человек», — говорится в сообщении.

В то же время в Польше по-прежнему остаются около 1,3 — 1,5 миллиона украинских беженцев, следует из подсчетов МВД Польши. Также сообщается, что 1,188 миллиона из них получили PESEL (индивидуальный личный номер), порядка 250 тысяч человек уже начали работать легально.

Ранее стало известно, что Польша планирует прекратить выплачивать пособия украинским беженцам с 1 июля. При этом выплаты в размере 40 злотых в сутки для беременных и многодетных женщин, а также инвалидов, которые приехали с Украины после 24 февраля.