В проектах платформы "Россия - страна возможностей" приняли участие более 15 млн человек

Вадим Карасев

Более 15 миллионов человек стали участниками проектов и конкурсов платформы "Россия - страна возможностей" с момента ее основания в 2018 году, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По словам Кириенко, "у общества "Знание" сотни миллионов просмотров лекций, встреч с интересными людьми".

"Только в проектах президентской платформы "Россия - страна возможностей" приняли участие более 15 млн человек, у общества "Знание" сотни млн просмотров лекций, встреч с интересными людьми", - сказал он журналистам на фестивале в честь Дня молодежи.