В проектах платформы "Россия - страна возможностей" приняли участие более 15 млн человек
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В проектах платформы "Россия - страна возможностей" приняли участие более 15 млн человек

В проектах платформы "Россия - страна возможностей" приняли участие более 15 млн человек

Более 15 миллионов человек стали участниками проектов и конкурсов платформы "Россия - страна возможностей" с момента ее основания в 2018 году, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По словам Кириенко, "у общества "Знание" сотни миллионов просмотров лекций, встреч с интересными людьми".


"Только в проектах президентской платформы "Россия - страна возможностей" приняли участие более 15 млн человек, у общества "Знание" сотни млн просмотров лекций, встреч с интересными людьми", - сказал он журналистам на фестивале в честь Дня молодежи.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Президент Колумбии призвал к запрету боев быков после обрушения трибуны
Президент Колумбии призвал к запрету боев быков после обрушения
Путина обвинили в доведении экономики Германии до предела
Путина обвинили в доведении экономики Германии до предела
Сестра Епифанцева: «В личной жизни Володя определился. У него прекрасная жена»
Сестра Епифанцева: «В личной жизни Володя определился. У него
В проектах платформы "Россия - страна возможностей" приняли участие более 15 млн человек
В проектах платформы "Россия - страна возможностей" приняли
Медсестра хосписа раскрыла признаки приближающейся смерти пациентов
Медсестра хосписа раскрыла признаки приближающейся смерти пациентов
Россиян предложили автоматически лишать водительских прав при ухудшении здоровья
Россиян предложили автоматически лишать водительских прав при
Умер актер Юрий Горобец
Умер актер Юрий Горобец
Качества характера, которые Знаки Зодиака скрывают от окружающих
Качества характера, которые Знаки Зодиака скрывают от окружающих
Восемь принципов воспитания отцами своих сыновей
Восемь принципов воспитания отцами своих сыновей
Барзиков и Бухынбалтэ расстались из-за Адеева
Барзиков и Бухынбалтэ расстались из-за Адеева
Подборка гифок (25 гифок) - 24.06.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 24.06.2022
Саша Стоун о Karna.val: «Все близкие люди знали, как я долго ждал такого человека, как Валя»
Саша Стоун о Karna.val: «Все близкие люди знали, как я долго ждал

Топ на сегодня

Детство в интернате, суды с Разиным, инфаркт в 48. «Седая ночь», накрывшая Юрия Шатунова
Детство в интернате, суды с Разиным, инфаркт в 48. «Седая ночь»,
Джонсон предрек миру экономическую катастрофу в случае победы России
Джонсон предрек миру экономическую катастрофу в случае победы России
Кейт Миддлтон примерила военную форму по случаю Дня Вооруженных сил Великобритании
Кейт Миддлтон примерила военную форму по случаю Дня Вооруженных сил
15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео
15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео
Eminem и Snoop Dogg превратились в персонажей BAYC в новом клипе
Eminem и Snoop Dogg превратились в персонажей BAYC в новом клипе

Еще по теме

Число участников платформы «Россия - страна возможностей» возрастет — Кириенко
Кириенко презентовал проекты платформы «Россия — страна возможностей». СКАН
Росмолодежь и общество "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве
Минобрнауки России продолжит участвовать в проектах АНО "Россия – страна возможностей"