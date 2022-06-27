В России ежегодно будут определять молодежную столицу страны

Вадим Карасев

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что в России каждый год с помощью голосования будет определяться молодежная столица страны.

"У нас появилась идея, и, ребята, вы ее сами предложили. [Идея] о том, что каждый год в России может быть переходящая молодежная столица. Поэтому сегодня, в преддверии Дня молодежи, запускается конкурсный проект, в котором вы своим голосованием будете определять, какой город нашей страны с 1 января будет носить звание молодежной столицы", - сказал он в ходе фестиваля в честь Дня молодежи.

По словам Кириенко, в молодежную столицу будут стекаться все основные молодежные проекты, конкурсы и фестивали.

"Каждый год эта столица будет переходить честным открытым голосованием, только вам решать. Я знаю в России десятки городов, которые точно могут претендовать на звание молодежной столицы, причем не только России, но, уверенно могу сказать, <...> [и] мира", - подчеркнул он.