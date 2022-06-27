В России отреагировали на новые санкции Японии
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В России отреагировали на новые санкции Японии

В России отреагировали на новые санкции ЯпонииПосол России Галузин назвал бессмысленными и обреченными на провал новые санкции Японии

Решение японского правительства ввести санкции против России недальновидно и нанесет ущерб самой Японии. Так на очередные рестрикции отреагировал российский посол в Японии Михаил Галузин, его заявление опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

Посол назвал новые санкции «демонстративными, бессмысленными и обреченными на провал» и обвинил Токио в стремлении разрушить все позитивное, что удалось достичь в двусторонних отношениях в течение десятилетий.

Галузин предупредил, что Россия не оставит без ответа подобный недружественный шаг. «Нынешний негативный сценарий — выбор японской стороны, которая и будет нести всю ответственность за его последствия», — заявил он.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна введет дополнительные санкции против 160 граждан и организаций России. В частности, власти хотят заморозить активы 70 физических и юридических российских лиц. В отношении еще 90 российских организаций, якобы связанных с оборонным сектором, Токио введет экспортные санкции.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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