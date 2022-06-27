В России снизилось число стобалльников по ЕГЭ
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В России снизилось число стобалльников по ЕГЭ

В России снизилось число стобалльников по ЕГЭ

Единый государственный экзамен сдали на 100 баллов в 2022 году 5953 человек. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзон Музаев, сообщается на сайте правительства.

Этот результат неокончательный, у ведомства есть в запасе несколько резервных дней, итоги некоторых экзаменов еще обрабатываются. Музаев назвал этот результат хорошим. «Никаких аномалий нет, экзамен прошел объективно, и это для нас самое важное», — отметил глава ведомства.

Он рассказал, что с экзаменов были удалены 600 человек — меньше, чем в прошлом году. Удаляли в основном за шпаргалки, а не за мобильные телефоны. «Цифра практически в два раза уменьшилась по сравнению с прошлыми годами. Это говорит о том, что все меньше ребят приходят на экзамены неготовыми. Такая тенденция хорошая», — сказала глава Рособрнадзора.

Чаще всего в этом году школьники традиционно выбирали для сдачи русский язык и математику. Третье и четвертое места заняли обществознание и биология. Впервые третье место потеряла физика, опустившись на пятую строчку (теперь этот предмет называется «информационные и коммуникационные технологии»).

В 2021 году наивысший балл получили 7769 участников ЕГЭ.

Результаты ЕГЭ можно узнать на портале Госуслуг и на сервисе проверки результатов ЕГЭ на сайте Рособрнадзора.


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По материалам: pnp.ru

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