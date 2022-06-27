В сети перечислили замены IKEA

Вадим Карасев

Пользователь «Пикабу» опубликовал список российских поставщиков товаров для компании IKEA

В сети набрал популярность пост, в котором перечислены замены шведской компании IKEA, объявившей об уходе из России. В публикации, появившейся на сайте «Пикабу», содержится список российских поставщиков товаров для популярной торговой сети.

Из поста следует, что мебель для IKEA поставляли воронежская компания «‎Ангстрем», нижегородская «Ластра», рязанская «Кожпроммебель» и объединение российских предприятий Runko Group, а матрасы — «Аскона» из Коврова.

В публикации также утверждается, что домашний текстиль для шведской компании производили фабрика «Донецкая мануфактура М» и хлопчатобумажный комбинат «Шуйские ситцы» из Ивановской области. Последний поставлял также постельное белье. Кроме того, автор поста отметил, что популярное блюдо IKEA — фрикадельки — поставляла компания «Пит-Продукт» из Ленинградской области.

IKEA заявила о намерении полностью уйти из России 15 июня. Сотрудников компании планируют сократить, а заводы и производство продать новому собственнику.

IKEA приостановила работу в России 3 марта из-за спецоперации на Украине. В компании тогда уточнили, что приостанавливают импорт, экспорт, производство, а также продажи в магазинах и интернет-магазинах на территории России.