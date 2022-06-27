В США оценили последствия эмбарго на золото из России

Вадим Карасев

Экономист Шифф предупредил о «последствиях» запрета Байдена на покупку золота у России

Экономист Питер Шифф оценил решение президента США Джо Байдена наложить эмбарго на покупку золота у России. Такое мнение он озвучил в своем Twitter.

«Снова будут неприятные последствия. Байден ударит по американцам, а не по президенту России Путину, поскольку именно они будут платить больше за драгметалл», — указал он. Также эксперт отметил, что американский лидер своим решением оказал Москве большую услугу.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что отказ стран G7 от импорта золота из России лишит Москву примерно 19 миллиардов долларов в год.

О планах лидеров G7 на введение запрета на импорт нового золота из России стало известно 25 июня. По словам источника Reuters, главы государств объявят об этом решении на саммите, который пройдет на юге Германии с 26 по 28 июня. Позднее данные намерения лидеров стран «Большой семерки» подтвердил Байден.