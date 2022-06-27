В Усть-Куте из-за короткого замыкания загорелся архив поликлиники
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В Усть-Куте из-за короткого замыкания загорелся архив поликлиники

В Усть-Куте из-за короткого замыкания загорелся архив поликлиники

В ночь на 27 июня произошел пожар в помещении архива Усть-Кутской районной поликлиники. В 02:45 сообщение о пожаре в здании поликлиники поступило на номер 101. В кабинете на третьем этаже кирпичного здания горели бумажные информационные носители на площади три квадратных метра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожарные ликвидировали возгорание, пострадавших нет. Дознаватели МЧС России установили, что наиболее вероятной причиной пожара является короткое замыкание электропроводки.

За прошедшие выходные дни в Иркутской области произошло 19 пожаров. По предварительной информации, в 11 случаях причиной пожаров послужило неосторожное обращение с огнем, шесть пожаров случилось из-за короткого замыкания, один пожар произошел по причине детской шалости, в одном случае причиной стал поджог.

Всего с начала года на территории Иркутской области произошло 3632 техногенных пожара, погибли 111 человек, 104 человека пострадали. На особом контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области находятся 10 муниципальных образований, где наблюдается одновременно рост пожаров и гибели людей на них. В их числе – Иркутск, Иркутский и Качугский районы. В 60% от числа всех пожаров причиной является неосторожное обращение с огнем. Четверть пожаров происходит по различным электротехническим причинам.

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По материалам: irk

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