Валентин Юдашкин появился на своем показе за руку с супругой

Дизайнер Валентин Юдашкин своим показом закрыл Неделю моды в Москве. Модельер Валентин Юдашкин уже больше пяти лет борется со страшным недугом — раком почек. Врачи поставили ему диагноз на ранней стадии болезни, благодаря этому медикам удалось вовремя приступить к лечению. Конечно, рак не мог пройти для кутюрье бесследно: в последние годы он уже не чувствует тех сил, что бурлили в нем раньше, и все реже появляется на публике. Неизменно его сопровождает супруга Марина.Последний раз на публике супругов видели еще в апреле — они вместе сходили на спектакль «Схватка» по пьесе Дэвида Линдси-Эбера в театр Олега Табакова. В тот вечер Марина в своих социальных сетях поделилась с поклонниками новой фотографией: на ней Валентин Юдашкин в модных брюках и зеленом кардигане позирует для фотографов и улыбается. Потом он снова пропал на несколько месяцев. Оказалось, все это время дизайнер не сидел без дела и усердно работал. Несмотря на онкологию он все равно остается верным своей главной страсти — моде.Новые творения кутюрье подготавливал для особого случая: вечером 26 июня его показ закрыл Неделю моды в Москве. Шоу получилось просто великолепным: оно прошло прямо на Парящем мосту в столичном парке Зарядье. Живописный закат, красивые модели и стильные платья — тут сошлось абсолютно все. Конечно, Валентин Абрамович не мог пропустить такое важное мероприятие: на презентацию коллекции он по традиции пришел с обожаемой супругой. В финале показа Юдашкин вышел к зрителям на поклон, чтобы выразить им свою признательность. Впервые он прошел по подиуму не сам. Он воспользовался помощью своей супруги Марины, которая уверенно держала его за руку и подсказывала, куда идти.Видео, на котором видно, как тяжело модельеру дается каждый шаг, опубликовал в Сети Рустам Солнцев. К этим кадрам он добавил комментарий, в котором посочувствовал Юдашкину: «Валентин Юдашкин, бедненький, еле ходит. Сегодня в «Зарядье». Дай бог здоровья». Уже довольно давно ходят слухи о том, что у 58-летнего Юдашкина случился рецидив. Несколько лет назад врачам удалось вылечить главную звезду российской моды от онкологии. Для этого ему провели несколько сложных операций, после которых был назначен еще и курс химиотерапии. Казалось, что на этом Юдашкин победил страшный недуг, однако вскоре модельер начал на глазах терять вес и слабеть. Сам он, впрочем, не делал никаких заявлений о том, что снова тяжело болен.