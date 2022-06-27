Вашингтон передаст Киеву системы ПРО большой дальности

Вадим Карасев

На этой неделе Соединенные Штаты намерены объявить о передаче Украине систем противоракетной обороны средней и большой дальности, сообщает CNN, ссылаясь на источник в американской администрации.

"В течение недели США объявят, что закупили передовые системы класса "земля-воздух" для Украины".

Находящийся сейчас в Германии президент США Джо Байден уже давал понять, что планирует направить Киеву "более совершенные ракетные системы и боеприпасы".

Ранее украинское правительство просило Вашингтон о передаче ЗРК NASAMS, однако пока неизвестно, получит ли Украина это вооружение. Сообщалось также о возможном предоставлении Киеву другого вида военной помощи, например боеприпасов и контрбатарейных радаров.

Отметим, что в Гонконге предрекли скорое завершение украинского конфликта, поскольку ни США, ни НАТО не готовы к долгому конфликту на Украине из-за истощения запасов оружия. Ранее Байден был недоволен выступлениями главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена после их визита в Киев, где они заявляли, будто Украина победит в нынешнем конфликте.